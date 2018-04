Entenda porque a castração é tão importante para o seu animal

Manaus - Muitos donos de cães e gatos levam seus animais ao veterinário para castrá-los com a principal finalidade de evitar a reprodução. Porém, muito além de interromper o ciclo reprodutivo ou colaborar com o controle populacional, a castração também é essencial para melhorar a saúde dos animais. O procedimento ajuda a prevenir doenças, tanto para os machos, como para as fêmeas.

Assim como os humanos, cachorros e gatos também podem desenvolver enfermidades no sistema reprodutor. As fêmeas podem ter câncer de mama, útero e ovário, assim como os machos podem desenvolver câncer de próstata e pênis. Além disso, há um tumor que pode ser transmitido entre animais, por meio do cruzamento.

Estudos confirmam que a castração altera o comportamento do animal, que se torna menos agressivo





O risco de todas essas doenças pode ser reduzido, ou até mesmo eliminado, com a castração, como afirma a veterinária Mayara Neves.

“Com a castração, o animal vive por mais tempo pois reduz a possibilidade de câncer, principalmente, no sistema reprodutor”, disse. Ainda segundo a especialista, uma das doenças que mais acomete o sistema reprodutor de cães e gatos é o Tumor Transmissível Venéreo (TVT). Considerada uma doença sexualmente transmissível entre os animais, o TVT também pode ser evitado com a castração.

As fêmeas também correm o risco de desenvolver a chamada “Piometra”, nome dado a infecção bacteriana do endométrio.

“A piometra causa acúmulo de líquido no útero, que pode ser pus, sangue ou água. Essa infecção é muito comum entre as fêmeas e seu risco é, consideravelmente, reduzido com a castração”, afirmou a veterinária.

Mudanças no comportamento

Além dos inúmeros benefícios para a saúde dos animais, especialistas afirmam que a castração também influencia no aspecto comportamental. Segundo o adestrador e veterinário Fábio Lopes, cães machos castrados apresentam redução de tendências de dominação e agressão. Isso acontece devido à diminuição dos níveis de testosterona.

“Um cão castrado tem menos probabilidade de se meter em brigas ou fugir à procura de fêmeas. Animais nesse perfil são menos propensos a latir excessivamente e também não marcam território”, pontuou.

Castração evita problema de saúde além de contribuir com o controle populacional de animais

Ainda segundo o adestrador, durante o cio, cadelas apresentam mudanças de comportamento induzidas pelos hormônios. Porém, depois da castração, as fêmeas não sentem o desejo de "vagar em busca de um companheiro".

“Com a castração, os donos de cadelas não terão mais que se preocupar com os cães indesejados, que são atraídos durante o cio”, afirmou o adestrador.

É importante ressaltar que a castração de cães adultos pode atenuar as mudanças comportamentais, como afirma o adestrador Fábio Lopes. “Se o cão tem uma vida mais agitada, passa a maior parte do tempo fora de casa, já teve alguma experiência sexual no passado e possui mais de dois anos de idade, não há garantia de que a castração vai mudar os hábitos que já estão solidificados”, disse.

Conforme o adestrador, a fisiologia dos gatos é semelhante ao funcionamento natural dos cães. Os felinos também apresentam mudanças de comportamento após a castração.

Controle populacional de animais



Outro benefício proveniente da castração é o controle populacional dos animais, principalmente, para os que estão em situação de rua. O arquiteto Kennedy Marques é fundador da Organização não governamental (ONG) Anjos de Rua, que trabalha com o resgate de animais abandonados e também oferece a castração de cães e gatos a um preço acessível.

Kennedy Marques, fundador da Ong Anjos de Rua, com animais atendidos





Segundo Kennedy Marques, a castração é a saída correta para o controle populacional de animais. “Se a sociedade tiver condições de castrar seus animais e se as pessoas se unirem e realizarem esse trabalho, com certeza, vai chegar um momento em que não vamos mais ver tantos animais abandonados nas ruas”, afirmou.

A Ong conta com uma equipe de profissionais de diversas áreas que trabalham com o resgate, cuidados, castração, além de realizarem um trabalho de confecção de cadeira de rodas para animais deficientes.

O estudante de administração Luiz Lima levou sua gata “Gabi” para castrar na Ong Anjos de Rua. Segundo ele, a castração é fundamental para a qualidade de vida do seu ‘pet’.

“Decidimos levá-la para castração para que houvesse mais qualidade de vida para ela e evitar doenças. Também vamos evitar bebês gatinhos indesejados”, disse.

A Ong Anjos de Rua está localizada no Conjunto Jardim Paulista, rua A, Nº 2, Bairro Aleixo.

Quando castrar?

Segundo a veterinária Mayara Neves, a castração é aconselhada a partir do sexto mês de vida do animal. Além disso, estudos recentes comprovam que castrar as fêmeas antes do primeiro cio, reduz em 95% a chance de câncer de mama.

Cuidados após a castração

Depois de ter castrado seu animal de estimação, o próximo passo é garantir os cuidados pós-cirúrgicos para que a recuperação ocorra de forma segura e eficaz. É importante administrar a medicação corretamente, conforme orientação do médico veterinário e evitar que o animal faça exercícios durante o período de recuperação.

Roupinha cirúrgica evita que animal lamba local da cirurgia. Item pode ser encontrado em pet shops ou clínicas veterinárias

Também é importante evitar que o animal lamba o local da cirurgia, para isso, existem opções no mercado como o "colar elizabetano" ou a roupinha cirúrgica feita sob medida, que pode ser encontrada em pet shops ou clínicas veterinárias.

“Eu costumo recomendar a roupinha cirúrgica para meus clientes, pois o colar pode causar estresse nos animais”, afirmou a veterinária Mayara Neves.



Não dê anticoncepcionais a seus animais!

Ainda conforme a veterinária, o uso de anticoncepcional injetável ou oral nas fêmeas aumenta, consideravelmente, em quase 100%, as chances das fêmeas desenvolverem as infecções e o câncer de mama. É recomendado que não sejam feitas essas aplicações. A castração é o melhor caminho, segundo os especialistas.

