Caiu na mensagem do esquilo no WhatsApp? Calma, não é vírus

Manaus - Uma falha no Whatsapp está dando o que falar entre os usuários do aplicativo de mensagens. Trata-se de um bug no mensageiro que tem se espalhado rapidamente nos celulares com sistema Android. Utilizando uma mensagem com o emoji de esquilo, a frase "aperte-no-esquilo" tem feito com que o aplicativo travasse os smartphones ao seguirem o comando.



Caso você tenha caído na pegadinha, pode ficar tranquilo. A mensagem irá travar o aplicativo, em alguns casos, o sistema do celular, o que fará com que o usuário reinicie o aparelho. Mas não se preocupe, a "trollagem", não se trata de um vírus.

A falha não é culpa do emoji de esquilo ou do ponto negro, outra versão da "brincadeira", mas de acordo com sites especializados, como o Xataka Android, o motivo do travamento do WhatsApp está no fato de que a mensagem contém mais de 4.000 caracteres ocultos. O número é superior ao que o aplicativo suporta.

O que fazer?



Não clique na mensagem. Você pode apagar a mensagem, use o Whatsapp Web ou apague a conversa com o contato que a enviou.

Caso você já tenha clicado, o ideal é tentar fechar o aplicativo, e esperar que ele não trave o sistema android do seu aparelho e nem interromper outra atividade que esteja executando.

Vale lembrar: também é importante você não enviar a mensagem para outras pessoas, afinal, travar o celular do amigo, não é algo legal de se fazer. Evite gerar situações indesejadas.





