É Dia das Mães e não chá de panela: veja 5 presentes que elas odeiam

Manaus - O Dia das Mães está chegando e você já está se preparando para fazer aquela surpresa para sua mãe, certo? O verdadeiro presente somos nós que recebemos, por termos alguém tão especial em nossas vidas. Elas merecem atenção todo dia! Mas você sabia que muitos mães odeiam alguns presentes que a maioria dos filhos insiste em dar neste dia especial?

Você que não quer fazer feio e dar o pior presente de Dia das Mães para a mulher que te trouxe ao mundo. Então, é melhor ficar atento (a) nas dicas a seguir:

Top 1: Flores

Por incrível que pareça, parte das mães odeia receber flores | Foto: Divulgação





Em maio, mês que se comemora o Dia das Mães, são mais de 100 toneladas de flores transportadas para o país. Por incrível que pareça, parte das mães odeia receber flores. Ainda mais se não vier acompanhada de outro presente, que compense a frustração com um item "tão batido" no Dia das Mães.

Só vale a pena se ela vier como um combo do presente principal. Se for só ela, opte em não desagradar a mulher da sua vida. Dê outro presente!

Top 2: Utensílios domésticos ou panelas

Coisas para casa são dispensáveis nesse dia | Foto: Divulgação





Sua mãe pode até ser uma dona de casa, mas você não vai lembrá-la disso no Dia das Mães. Ela até pode estar precisando daquele jogo de prato bonito ou panela de pressão que você comprou na promoção, mas o fato é que nenhuma mãe gosta de ganhar esse tipo de coisa como presente. Já imaginou você ganhando um jogo de pote de vidro no dia do aniversário? Não seria legal, não é mesmo? Lembre-se, coisas para casa são dispensáveis nesse dia.

Top 3: Roupas

A maioria das pessoas odeiam ganhar roupas que não experimentaram antes | Foto: Divulgação





Há muitas mães que não gostam de ganhar roupas como presentes. Isso porquê muitos filhos não sabem escolher o melhor modelo e acabam exagerando na hora da escolha. Carolina Gomes, de 47 anos, disse que todas as vezes que os filhos, de 23 e 30 anos, decidiram presentear-lhe com esse item, ela não gostou das peças.

"Eles nunca acertam. Eu sou moderna e gosto de roupas mais jovens e curtas. Eles não gostam do jeito que eu me visto e trazem sempre umas roupas cafonas, de senhora. Eu odeio, fica no fundo do armário.

Muitas mães relatam que é horrível ganhar a roupa sem experimentar a peça. Por isso, na maioria das vezes, as mulheres voltam na loja para fazer a troca após o dia das mães. Se você é que nem os filhos de Carolina, e não sabe escolher os modelitos, é melhor optar por um cartão presente vendido na maioria das lojas de departamento. Assim a mãe pode ir lá e escolher o que mais lhe agrada. Só não a deixe sem graça com um valor baixo. "Abra a mão" e a surpreenda!

Uma boa dica para presentear as mamães modernas, e que adoram deixar sua casa ainda mais estilosa, é investir nas últimas tendências em móveis.

Top 4: Chocolate

Como no caso das flores, este presente pode ser dado, somente, junto com outro | Foto: Divulgação





Que a maioria das pessoas ama chocolate, isso não dá para negar. Porém, no Dia das Mães, algumas delas não gostam de receber a iguaria logo após a Páscoa. Como no caso das flores, este presente pode ser dado, somente, junto com outro.

Top 5: Lingerie

Já imaginou ela abrindo o presente na frente do restante da família e sair uma calcinha fio dental | Foto: Divulgação





No top 5 temos as peça íntimas. Segundo especialistas, as mães odeiam ganhar lingeries no Dia das Mães. Já imaginou ela abrindo o presente na frente do restante da família e sai da caixa uma "calçola"? Não passe por esse vexame, principalmente, se sua mãe usa fio dental. São coisas da intimidade da sua mãe que você não precisa saber.

Os cosméticos e perfumes, por outro lado, são sempre boas opções de presente. São produtos necessários e toda mãe, até mesmo as menos vaidosas, usam esses tipos de produtos.

