Desobediência excessiva: como lidar e impor limites aos filhos?

Manaus - Educar crianças não é uma tarefa fácil. As crianças percebem o mundo diferente dos adultos e isso também vale para os sentimentos, pois os pequenos ainda não conseguem lidar com as emoções. Entre todos os desafios que envolvem a criação de uma criança, a desobediência pode ser motivo de preocupação para muitos pais.

Nem sempre uma criança muito desobediente é resultado de negligência ou indisciplina, pois a desobediência pode ter diferentes causas, como explica a psicóloga Tatiana Aires.

“A desobediência é o comportamento contrário que a criança apresenta diante dos comandos dos pais ou cuidador. E pode ser causada por fatores como ausência de afeto, não conseguir compreender cognitivamente as informações solicitadas pelos pais, entre outros”, disse.

Ainda conforme a psicóloga, como crianças ainda estão em fase de aprender a controlar as emoções, a desobediência pode ser reflexo de frustração.

“A criança está começando a desenvolver suas habilidades cognitivas, emocionais e sociais. O papel dos pais é primordial para o desenvolvimento da criança”, explicou a psicóloga.

Busque ajuda

Além dos pais, o auxílio de profissionais pode ajudar a identificar a origem do problema. Professores e pedagogos, ao perceberem algum desvio de comportamento em um aluno, podem alertar os pais.

O pedagogo Emerson Freitas explica que o corpo docente não pode dar nenhum diagnóstico, mas é importante para identificar problemas que afetam a disciplina e a aprendizagem dos alunos.

“Professores e pedagogos não podem dar nenhum tipo de diagnóstico em relação às crianças hiperativas, ou qualquer tipo de comportamento que elas apresentam em sala de aula. Isso vale para distúrbios, como dislexia ou dificuldade de aprendizagem. O professor apenas sinaliza e chama os pais. Se não for resolvido, o aluno deve ser encaminhado para a equipe pedagógica e é feito um trabalho com a família para saber de onde vem o problema”, afirmou o pedagogo.

Segundo a psicóloga Tatiana Aires, para diminuir comportamentos relacionados à desobediência é importante trabalhar o conceito de certo e errado. A profissional explica que os pais podem usar o método de figuras, estimulando comportamentos positivos para a criança.

Ela ressalta que é importante estabelecer horários e rotinas, ler histórias ou contos positivos, que mostrem comportamentos bons. Os pais podem ainda controlar o que a criança assiste na TV, celular ou tablet.

Ainda conforme a psicóloga, as crianças devem receber muito amor e serem educadas com compreensão e diálogo.

“Os pais são os orientadores emocionais e indicarão as emoções dos filhos, ensinando da maneira adequada. Eles imitam muitos comportamentos dos adultos. Então, os pais precisam saber lidar com situações de frustrações, para que as crianças vejam e aprendam a forma positiva. E por último, crianças devem ser criadas com amor. O afeto é a base do desenvolvimento dos filhos”, finalizou a especialista.

Relatos

A jornalista Karina Palmeira é mãe do Davi Lucas de 4 anos e conta que o filho é criado com muito diálogo e responsabilidades.

“Aqui em casa temos regras e ele tem horário para tudo. Mesmo trabalhando em tempo integral, ele sabe que, quando chega em casa, tem as obrigações dele. Ele já sabe colocar a roupa suja no cesto e arrumar as coisas dele”, disse. A jornalista também explicou que conversa muito com o filho quando ele apresenta sinais de desobediência.

O mercadólogo Sobreira Júnior é pai de Valentina, de 6 anos, e Vitor, de 1 ano. Ele explica que recorre a métodos lúdicos e o diálogo para passar ensinamentos para a filha mais velha.

"Quando ela não quer colocar o cinto de segurança, por exemplo, nós mostramos vídeos daqueles testes de colisão onde usam bonecos, para mostrar o que pode acontecer em caso de acidentes. Quando chamamos atenção, usamos o diálogo e mostramos para ela que existe a hora da brincadeira e a hora de conversar sério", afirmou.

Ainda segundo Sobreira, no caso do filho caçula, o casal aplica um método de insistência.

"Como o Vitor ainda é bebê, é mais complicado pois ele ainda não tem consciência do certo e do errado. Quando ele quer pegar alguma coisa que não pode, nós chamamos atenção e ele já começa a entender que ali não pode", disse.

A jornalista Mara Coelho, mãe do Gabriel de 10 anos, começou a perceber um comportamento agitado do filho desde o início de sua vida escolar.

“Quando ele tinha cinco anos comecei a receber uma série de reclamações dos professores. Ele não faz o dever e não deixa as outras crianças fazerem. Recentemente, a escola nos chamou a atenção sobre o problema da dificuldade de concentração dele”, disse.

Mara Coelho disse que o filho faz acompanhamento com um psicólogo há um mês a pedido da escola. Além disso, Gabriel começou a fazer aula de bateria e também é ensinado sobre responsabilidades domésticas.

Transtorno de Oposição Desafiante (TOD)



Quando a criança apresenta comportamentos persistentes de desobediência e ter postura desafiadora com professores, pais e cuidador, ela pode estar apresentando Transtorno de Oposição Desafiante (TOD).

De acordo com quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, ao ter TOD, a criança demonstra alterações no humor, como raiva. Ela perde a calma com frequência e questiona figuras de autoridade e demonstra mau comportamento, entre outras características. Esses comportamentos, geralmente, são percebidos na escola e em casa.

A psicóloga Tatiana Aires explica que crianças com esses transtornos devem ter acompanhamento profissional.

“Os pais devem procurar ajuda ao notarem tais comportamentos nos filhos. O psicólogo irá trabalhar, juntamente com a família, o manejo dos comportamentos desadaptativos”, finalizou.

5 passos de como evitar desobediência em crianças:



1 – Estabeleça regras e rotinas.

2 – Trabalhe os elogios, como reforço positivo

3 - Comunique-se com a criança de forma clara para que entenda os comandos solicitados

4 – Trabalhe as emoções da criança, para que saiba lidar com as frustrações

5 - É primordial o acompanhamento escolar, para que escola e pais caminhem juntos

