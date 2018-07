PM é preso por atirar em garoto que brincava em telhado

Rio de Janeiro - Policiais da Delegacia de Homicídios prenderam nesta quarta-feira (18), o cabo da PM Pedro Henrique Machado de Sá, apontado como o autor do tiro que matou Ryan Teixeira do Nascimento, de 16 anos. Conforme informações, o PM ficou incomodado com o barulho que o garoto fazia enquanto brincava em um telhado.

De acordo com agentes da Polícia Civil, o policial militar, que estava fora de serviço, teria atirado no adolescente, por volta das 22h da última terça-feira (17), quando ele brincava com mais dois jovens no telhado de uma clínica, que fica em frente à casa do PM, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“O homicídio, portanto, se deu por motivo fútil, visto que o PM teria se aborrecido com o barulho feito pelas vítimas”, diz a nota da Polícia Civil.

Pedro Henrique de Sá foi acusado de homicídio e dupla tentativa de homicídio. Ele prestou depoimento na Divisão de Homicídios da Barra da Tijuca e depois foi conduzido para fazer exame de corpo de delito no IML. Ele ficará em uma unidade prisional da Polícia Militar.

A prisão do policial foi em flagrante após perícia feita por agentes da Delegacia de Homicídios. A Polícia Civil afirmou ter “farta prova testemunhal, tendo sido ouvidas cinco pessoas que apontaram, de forma uníssona, o policial militar como autor do crime”.

Ryan era estudante do primeiro ano do ensino médio e estava de férias. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e o pai do adolescente foi ao local para o reconhecimento.

