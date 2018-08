Casal tenta pagar despesas em motel com cartão do Bolsa Família

Paraná - Após utilizar um quarto de motel e consumir produtos dentro do ambiente, um casal, que não teve o nome revelado, apresentou um cartão do Bolsa Família, na saída do estabelecimento, com o objetivo de pagar a conta do estabelecimento. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (13).

De acordo com a gerente do local, o casal teria que pagar R$ 45,80 ao sair do motel, mas falou que não tinha dinheiro para pagar a dívida. Após ser questionado pelos funcionários, o casal ofereceu o cartão do programa social para quitar a conta. A profissional não aceitou a forma de pagamento e chamou a polícia.

"Pela regra, nós não podemos aceitar o cartão do benefício para pagar a dívida, por isso foi chamada a polícia", explicou a gerente do motel, que fica localizado em Maringá, no norte do Paraná.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o estabelecimento, mas não prendeu ninguém. Apenas realizou registro de solicitação de atendimento. Os policiais ainda informaram que os funcionários terão cinco dias para registrar o Boletim de Ocorrência.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o cartão usado para receber o benefício do Bolsa Família, não é um cartão de crédito ou débito. É de única e exclusiva utilização para sacar em bancos ou lotéricas.

