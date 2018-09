Homem é preso após pichar estátua em frente ao Museu Nacional

Rio de Janeiro - Um rapaz de 22 anos foi preso após saltar uma grade de isolamento e começar a escrever com tinta branca a palavra "Deus" na base da estátua de Dom Pedro II que fica em frente ao Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (11).

Alysson Marques Dutra foi detido por guardas municipais que vigiam o entorno do museu, destruído por um incêndio no último dia 2. Ele conseguiu escrever as duas primeiras letras, "DE". A base terá de ser submetida a um procedimento de limpeza específico para tintas.

Dutra estava com uma mochila onde havia uma Bíblia, um livro sobre religiões e um cartaz onde estava escrito a mão "Vamos pintar um novo Brasil?" Bastante agitado e desorientado, ele foi levado à 17ª DP (São Cristóvão), onde a ocorrência foi registrada.

Tapumes

Na manhã desta terça-feira, operários começaram a fazer buracos no chão para instalar tapumes ao redor do prédio do Museu Nacional, um dos primeiros passos para o início do trabalho de pesquisa dos escombros por técnicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Além de ser cercado por tapumes, o prédio vai receber uma cobertura provisória, para evitar que a chuva e o sol danifiquem as peças que porventura tenham resistido ao incêndio do dia 2. Depois disso vai começar o trabalho de pesquisa dos escombros.

Leia mais:

Arqueólogos estão em treinamento para resgatar peças do Museu Nacional

Unesco vai ajudar na remoção de escombros do Museu Nacional