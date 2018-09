Professor da Unicamp é vítima de ofensa racista e homofóbica

Um professor de Língua Portuguesa foi vítima de ofensas racistas e homofóbicas em uma escola da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em Campinas (SP). "Caro professor, fica a dica: você é preto e viado (sic), seu lugar não é na sala de aula", diz uma mensagem deixada no armário do docente, que trabalho no Colégio Técnico de Campinas (Cotuca).

A instituição divulgou nota de repúdio e abriu investigação interna.

Post em uma rede social afirma que esta não foi a primeira hostilização sofrida pelo professor. "Ele vem ouvindo comentários racistas e homofóbicos de alunos há semanas", postou uma estudante.

Uma manifestação contra o episódio está marcada para esta sexta-feira (21).

Em nota, o Cotuca afirma que repudia o episódio e que está tomando medidas. "O colégio repudia a ação e irá apurar o caso, buscando identificar as pessoas responsáveis e aplicar as medidas cabíveis", informa.

Alega ainda que "não tolera nenhum tipo de discriminação" e que "um conjunto de ações" será aplicado de imediato.

Outro caso

Outros casos recentes envolvem unidades ligadas à Unicamp foram registrados. No mês passado, a polícia deteve um jovem acusado de ser o autor de pichações de símbolos nazistas e ameaças de massacre em duas bibliotecas e em um instituto da universidade.

Ele foi ouvido pela Polícia Civil, negou a autoria e foi liberado para responder em liberdade pelo crime de dano ao patrimônio público.

Foi instaurado inquérito e ele pode ser indiciado também por apologia ao nazismo. Mas familiares pediram que seja feito exame de sanidade mental, pois, haveria histórico de esquizofrenia no suspeito, que é ex-aluno da instituição.

