Bolsonaro desembarca no Rio e vai direto para casa

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, chegou hoje (29) às 16h40 ao Aeroporto Santos Dumont, num voo de carreira, procedente de São Paulo, após ficar internado por 22 dias no Hospital Albert Einstein.

O candidato foi vítima de uma facada no abdômen em Juiz de Fora, no dia 6 deste mês, quando participava de um ato político. Ele seguiu para sua casa, na Barra da Tijuca, onde vai continuar o tratamento.

Da cabeceira do Aeroporto Santos Dumont, Bolsonaro foi levado de carro para a sede do Departamento de Controle do Tráfego Aéreo (Decea). Depois de 15 minutos, saiu em carro fechado. O candidato não parou para falar com os correligionários, que se aglomeraram no portão principal da Base Aérea, com faixas e cartazes.

Carros da Polícia Federal, com agentes batedores, e do Batalhão de Choque da Polícia Militar fizeram parte do comboio que deu suporte à comitiva. Pelo menos nos próximos sete dias, Bolsonaro não poderá participar de atos políticos, seguindo recomendação da equipe médica.

Para deixar o local, a Polícia da Aeronáutica fechou por 15 minutos a Avenida General Justo, em frente à Base Aérea, provocando problemas no trânsito para quem ia do Aterro do Flamengo em direção ao centro da cidade. As ruas transversais também ficaram com o trânsito complicado, por causa de uma manifestação na Cinelândia contra Bolsonaro, o que levou a Companhia de Engenharia de Tráfego e a Guarda Municipal a fechar várias vias da região.

Leia mais:

'Manifesto' de Bolsonaro é divulgado em redes sociais