Governo brasileiro vai doar 25 carros de combate ao Uruguai

Na Câmara, a doação foi autorizada com a aprovação do Projeto de Lei 6643/13 | Foto: Divulgação





O governo brasileiro vai doar 25 viaturas blindadas e carros de combate do Exército ao Uruguai. A operação está sendo regulada pela Lei 13.720/18, sancionada pelo presidente Michel Temer e publicada na sexta-feira (28), no Diário Oficial da União (DOU).

Na Câmara, a doação foi autorizada com a aprovação do Projeto de Lei 6643/13. A norma condiciona a liberação dos veículos de combate à autorização prévia do governo dos Estados Unidos, exigida para transferência do Certificado de Usuário Final.

O Exército brasileiro dispõe de 152 carros de combate VBC CC-M41, comprados dos Estados Unidos com a condição de não serem transferidos sem autorização prévia do Departamento de Estado norte-americano. Ao justificar a doação, o Ministério da Defesa argumentou que sua concretização vai ajudar a estreitar os laços de cooperação militar entre Brasil e Uruguai.

Os gastos com o transporte das viaturas até o Regimento de Cavalaria 3 em Rivera, no Uruguai, estão estimados em R$ 350 mil. As despesas decorrentes da transação serão custeadas com verbas do Ministério da Defesa.