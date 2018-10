Vídeo: Eleitores de Bolsonaro gritam "Sou fascista" em Lisboa

| Foto:





Um vídeo viralizou no Twitter na tarde neste domingo (7), onde mostra um jovem que está com um grupo de eleitores pró-Jair Bolsonaro dizendo que é "fascista" com orgulho, durante o processo de votação dos brasileiros que encontram-se em Lisboa, Portugal.

No vídeo, é possível ver o incômodo de outros eleitores diante do grupo que estava provocando outros eleitores que não votam no candidato dele, em frente ao local de votação.

"Você está agredindo as pessoas, seu fascista", disse uma mulher.

Como resposta, o eleitor do candidato à Presidência do PSL diz: "Sou fascista, com orgulho! Sou branco, hétero e italiano".

Veja o vídeo.

