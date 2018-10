Família é encontrada morta 2 dias após acidente; criança sobrevive

Uma família de Campinas (SP), que vinha sendo procurada desde domingo (7), quando desapareceu ao retornar de uma viagem a Rio Quente (GO), foi localizada na manhã desta terça-feira (9).

O veículo onde o pastor evangélico Alessandro Monare, de 38 anos, a mulher, Belkis Monare, de 35 anos, e o filho Samuel, de 8 anos estavam sofreu um acidente e eles morreram no local.

A localização das vítimas se deu após um menino de 6 anos, também filho do casal e que estava no veículo, ser encontrado no acostamento da rodovia BR-050 em Araguari (MG), no Triângulo Mineiro.A criança foi a única sobrevivente e a família estava no carro acidentado em uma vala perto do local.

O menino teria ficado dois dias ao lado dos corpos antes de sair do veículo e foi encontrado por volta das 8h30 por pessoas que passavam pela região e acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF).Parentes haviam denunciado o sumiço e até um drone vinha sendo usado na tentativa de localizar a família.

O carro em que viajavam, um Honda Fit, tinha sido visto pela última vez em outra rodovia da região de Araguari rumo ao Estado de São Paulo.Após ser encontrado pela manhã, o menino foi levado para o Hospital de Clínicas de Uberlândia (MG), onde permanece internado em observação médica. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.