Unip conquista segundo lugar no XVI Júri Simulado do MP-AM

Premiação em troféu e medalhas recebidas pela equipe Unip | Foto: Divulgação

Manaus - Alunos da Universidade Paulista (Unip) Campus Manaus elevaram o curso de direito da Instituição de Ensino Superior (IES) entre os melhores da cidade. A equipe da IES foi segundo lugar em duas categorias, tanto por equipe como no individual, do XVI Júri Simulado do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM).

Os debates ocorreram entre os dias 24 e 28 de setembro, com participação de oito faculdade de direito do Amazonas, sendo duas do interior, Universidade do Estado do Amazonas (UEA) de Itacoatiara e Tefé. O Concurso Jurídico simula julgamentos do Tribunal do Júri.

Alunos da Universidade Paulista (Unip) Campus Manaus elevaram o curso de direito da Instituição de Ensino Superior (IES) entre os melhores da cidade. | Foto: Divulgação

Os debates foram abertos pelo Procurador-Geral de Justiça Carlos Fábio Braga Monteiro no dia 24, no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo.

A Unip estava representada pelos Alunos Jefferson Bezerra, Júlio Bernardino e Alessandrine Silva, orientados pelo Professor Paulo Trindade. Essa equipe conquistou o vice-campeonato ao vencerem Uninorte e Ufam.

A coordenadora do curso de direito da Unip Campus Manaus, Marystella Romanini, informou que a equipe esteve perto da vitória e chegou ao segundo lugar por um placar de 4 a 3, mas frisou que o resultado é bastante positivo. “O desempenho foi ótimo, ficamos como a melhor faculdade particular de Júri Simulado do estado do Amazonas. Resulto que reflete o bom trabalho do professor Paulo Trindade, responsável por selecionar os alunos”, explicou.

Marystella informou ainda que os alunos de direito da Unip são preparados para agir como acusação, agir como defesa, falar sobre apenas os fatos e falar dentro das questões jurídicas. “Existem etapas dentro do processo, que é a primeira de relatar os fatos, e a segunda de fundamentar juridicamente a causa”, completa.

Júlio Bernardino, aluno do curso de direito da Unip. | Foto: Divulgação

Além do vice-campeonato por equipe, a Unip alcançou o segundo lugar Individual com o acadêmico Júlio Bernardino.

A UEA (Universidade do Estado do Amazonas) em Tefé foi a vencedora no concurso por equipes. O concurso contou ainda com a presença da IES Esbam.

Leia mais:

Universitários inovam com projeto de robótica em escola no Amazonas

Educação é mercado de trabalho são destaques durante evento em Manaus