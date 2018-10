MP denuncia três pessoas por morte de líderes do PCC

O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou hoje (16) denúncia contra três pessoas suspeitas de participar da morte de Rogério Jeremias de Simone, conhecido como Gegê do Mangue e Fabiano Alves de Souza, o Paca, considerados líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O piloto do helicóptero que transportou as vítimas ao local do assassinato, Felipe Ramos Morais, que já está preso, atuava no transporte de drogas, armas e dinheiro para o grupo criminoso.

Estão foragidos Maria Jussara da Conceição Ferreira e Jeft Ferreira Santos, mãe e filho, com prisão decretada. Eles auxiliavam Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, líder de um núcleo do PCC, na logística dos negócios ilícitos, como reservar hotéis e fazer pagamentos. Cabelo Duro foi morto em São Paulo, em fevereiro deste ano.

Os três foram denunciados por homicídio qualificado, com denúncia já feita pelo MPCE por organização criminosa armada. Com eles, chega a dez o número de denunciados por envolvimento nos assassinatos. Outras sete pessoas são alvo de denúncia por homicídio duplamente qualificado.

O crime ocorreu em um matagal no município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, em 16 de fevereiro. Gegê do Mangue e Paca foram levados ao local de helicóptero e mortos com disparos de pistola 9mm.