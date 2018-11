Checklist Enem 2018: confira dicas do que fazer no 2º dia de prova

Manaus - O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá seu segundo dia de prova em 11 de novembro. Neste momento, é importante driblar o nervosismo para dar espaço à responsabilidade e à organização. Afinal de contas, é necessário que os candidatos não se esqueçam de pequenos detalhes que podem contribuir com a confiança e tranquilidade no dia do exame.

Desde o surgimento do Enem no país, há quase vinte anos, os históricos casos sobre candidatos que perdem a hora, esquecem documentos ou até mesmo materiais obrigatórios para realização da prova voltam à tona para servir de alerta. Sendo assim, o Diretor de Ensino e Inovações do SAS, Ademar Celedônio, aconselha “Os candidatos precisam estar atentos às exigências do ENEM, evitando momentos de estresse que possam prejudicá-los durante a prova”.

Pensando nisso, o SAS preparou um “checklist” para ajudar os estudantes neste momento acadêmico tão importante. A base de todas as dicas é tentar deixar tudo o que for levar separado pelo menos um dia antes e, assim, evitar surpresas e atrasos.

Confira as dicas:

Cartão de Confirmação

É essencial checar o local da prova no cartão de confirmação da inscrição do Enem. É possível imprimir ou conferir no site do exame. Levá-lo não é obrigatório, porém é recomendável que o candidato leve para eventuais consultas.

Documento de Identificação

O candidato deverá comparecer ao exame com um documento de identificação oficial com foto. Os documentos aceitos são carteira de identidade (RG), de motorista (CNH), o passaporte e até mesmo a carteira de trabalho. O Cadastro de Pessoa Física (CPF), carteira de estudante, crachás e documentos ilegíveis não serão aceitos.

Proibido o uso de lápis e borracha

O ENEM só permite o uso de canetas esferográficas de cor preta e material transparente, então para que você possa realizar o exame com tranquilidade, leve duas. Se uma falhar, você não enfrentará problemas.

Celular e outros itens tecnológicos não permitidos

O uso de celular é estritamente proibido durante a prova, assim como o de relógio, inclusive o analógico. Se você não puder deixá-los em casa, no local de prova, os fiscais do Enem entregarão sacos porta-objetos que deverão permanecer lacrados até o final do exame.

Saia cedo de casa

No dia do exame, saia mais cedo de casa, com certa folga no horário, para o caso de ocorrer algum imprevisto.

Alimente-se bem antes de sair de casa e ao retornar

As provas são longas e é fundamental que o candidato esteja preparado não só mentalmente, como fisicamente para o exame. Mas não se preocupe, também é possível levar alimentos para serem consumidos durante a prova.

*Com informações da assessoria

