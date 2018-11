Chuva intensa provoca alagamento em ruas e morte no ABC

As chuvas que caíram na tarde da sexta-feira, 23, na Região Metropolitana de São Paulo causaram alagamentos de ruas e avenidas e levaram à morte de uma pessoa em São Bernardo do Campo.

As enxurradas afetaram o funcionamento da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O Corpo de Bombeiros recebeu 118 chamados para atuar em enchentes, dos quais 117 foram de cidades do ABC.

Houve ainda 30 ocorrências de queda de árvore.Os bombeiros informaram que às 19h24 foram acionados para uma ocorrência de afogamento na Praça Samuel Sabatine, no centro de São Bernardo, mas que, quando chegaram lá, o óbito já havia sido constatado. Não foi revelada a identidade da vítima.

Em nota, a prefeitura da cidade confirmou o caso e disse ter mobilizado equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito para "minimizar os danos causados pela fortíssima chuva".

Em razão das chuvas, uma casa desabou em Mauá, mas a ocorrência não deixou feridos. A CPTM informou que um alagamento interrompeu a circulação de trens entre as estações Capuava e São Caetano.

Em Santo André, cidade mais afetada, motoristas ficaram ilhados com enxurradas nas ruas. Um homem, uma mulher e uma criança tiveram de ser resgatados de um caminhão com auxílio de um helicóptero da Polícia Militar.A situação na região fez com que a direção da Universidade Federal do ABC (UFABC) cancelasse as aulas do período noturno nos dois câmpus, de Santo André e São Bernardo do Campo.

Toda a área da capital ficou em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).PrevisãoO CGE aponta que o fim de semana deve ter mais chuvas e declínio da temperatura.

Para o sábado, a previsão é de que o dia comece com sol entre nuvens e tempo abafado. Os termômetros devem variar entre 19°C e 28°C. As chuvas devem diminuir gradativamente no domingo, quando as temperaturas devem variar de 18ºC a 24ºC. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

