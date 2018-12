Motorista de aplicativo é morto com tiro no peito em assalto

Manaus - Um motorista de aplicativo, identificado como Alisson José Nunes Azevedo, de 28 anos, foi morto na noite da última quinta-feira (29), por volta das 19h, com um tiro no peito durante um assalto. Quatro homens são suspeitos de cometer o latrocínio.

Conforme os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o motorista teria recebido uma chamada para uma corrida no aplicativo no qual trabalhava. Os suspeitos entraram no carro e anunciaram o assalto na Zona Norte de Natal. Os homens ainda fizeram o motorista dirigir até a residência onde morava.

Ainda de acordo com a polícia, os assaltantes entraram na casa do motorista. Dentro da residência, o motorista teria reagido e foi atingido com um tiro no peito e outro na perna. Os suspeitos fugiram com o carro do motorista.

A vítima ainda foi socorrida e levada para um hospital na região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O veículo modelo Classic foi encontrado pela polícia no distrito de Santo Antônio.

