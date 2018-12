Rouge faz homenagem na internet para fã assassinado em Manaus

O grupo fez publicação no Twitter | Foto: Reprodução

Manaus - As integrantes do grupo Rouge fizeram uma homenagem na manhã desta terça-feira (5), ao vendedor Alexandro Mateus Araújo, de 31 anos, que foi assassinado junto com a tia, Arlete Pereira de Araújo, de 70 anos, dentro de uma casa no conjunto Hiléia, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. A homenagem foi feita em uma publicação na conta oficial do grupo no Twitter.

Na publicação, o grupo expressou os mais sinceros sentimentos à família de Alexandro e que onde ele estivesse, estará recebendo o amor de todo o grupo. Ainda na postagem, o Rouge reuniu diversas fotos da vítima com as integrantes durante um show em Manaus.

Entenda o caso

Os corpos das vítimas estavam despidos, com a cabeça esmagada no chão do banheiro. O do sobrinho estava do quarto dele e da senhora no banheiro do quarto dela. Há 10 anos, o avô de Alexandro teria sido morto dentro da mesma residência, estrangulado com uma corda durante um assalto.

De acordo com a polícia, um amigo chegou até o local depois de sentir falta de Alexandro no trabalho. Ao chegar a residência, encontrou tudo fechado, e chamou a polícia.

