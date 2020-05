Filho de Bolsonaro é banido de plataforma de streaming

Renan disse que preferia morrer transando do que tossindo | Foto: folha de sp

Manaus - Jair Renan Bolsonaro, o filho "04" do presidente Jair Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (1) em sua conta no Twitter que foi banido "para sempre" da Twitch, plataforma de streaming de jogos. Na última semana, ele chamou coronavírus de "gripezinha". E ainda afirmou que preferia "morrer transando do que tossindo".



No tweet em que relatou a expulsão, Jair Renan postou a captura de tela de sua conta com o aviso de "conteúdo indisponível". Ele também inseriu uma montagem ironizando a plataforma, com a logomarca da Twitch ao lado de uma foice e um martelo, símbolos do comunismo, sob um fundo vermelho.

Confira:

Fui banido da Twitch para sempre. Interessante é que a rede social mantém perfis que disseminam claramente a misandria (ódio, o desprezo ou o preconceito contra homens ou meninos), mas não suportam uma brincadeira, por mais pesada que fosse. + pic.twitter.com/V6Bf9FHFJw — Renan Bolsonaro (@renan_bolsonaro) May 1, 2020