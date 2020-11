Projeto orienta pais divorciados a se entender por meio da mediação

Os dois professores têm uma audiência marcada para o dia 13 de janeiro e as informações e orientações do projeto | Foto: Clóvis Miranda/DPE-AM

“A gente já se desentendeu muito. Não quero mais ficar me desentendendo com ele”, disse a professora Ana Rita da Silva Pinheiro, 37, se referindo ao ex-companheiro e também professor, Genevaldo Gomes Alves, de 34 anos. O casal que tem uma filha de 3 anos, participou da edição do Projeto Filhos para Sempre, nesta sexta-feira (6), no anexo da sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

Realizado pela Coordenação da Área de Família, o projeto reúne mães e pais atendidos pela Defensoria, em processo de divórcio, em um bate-papo, visando a orientação jurídica e a solução de conflitos por meio da mediação, a fim de garantir o bem-estar dos filhos e filhas.

Ana Rita e Genevaldo estão sendo atendidos pela Defensoria em um processo de regularização de pensão alimentícia e tentam também entrar em acordo sobre a guarda da filha Geovana.

“É bom, porque as pessoas têm essa coisa do achismo e, às vezes, o que acham não é o que está escrito sobre os direitos das crianças. Também acho positivo para fortalecer os vínculos com as crianças e para os pais entenderem que os conflitos não devem acontecer, pelo bem das crianças”, disse Ana Rita.

Os dois professores têm uma audiência marcada para o dia 13 de janeiro e as informações e orientações do projeto podem auxiliar na resolução de possíveis conflitos e definição de um acordo.

“Estou achando muito positivo. Nem sempre a separação é bem aceita e estou aprendendo um pouco. Não sabia que a guarda compartilhada é que é a regra geral. Achava que a guarda ficava sempre com a mãe. Gostei muito de saber, sempre quis a guarda compartilhada”, afirmou Genevaldo.

O projeto preconiza que o fim de um casamento não decreta o rompimento dos laços de afetividade com filhos e filhas e trata de aspectos gerais sobre o momento do divórcio. Sempre pensando no interesse da criança, de manutenção do vínculo afetivo, tanto com o pai quanto com a mãe.



A coordenadora da Área de Família, defensora Carol Carvalho, fez a abertura do evento por videochamada e explicou aos participantes a proposta do projeto Filhos Para Sempre. Em seguida o defensor Helom Nunes falou da convivência com os pais e mães como um direito das crianças e explicou as fases do divórcio, a guarda compartilhada e possíveis desgastes emocionais para filhos e filhas nos casos em que há conflitos entre os pais na separação do casal.

“Os pais, os dois, pai e mãe, precisam continuar responsáveis pela agenda da criança, pela vida da criança”, disse o defensor, ao abordar a guarda compartilhada.

A defensora Petra Sofia abordou temas como a alienação parental - manipulação psicológica de uma criança em mostrar medo, desrespeito ou hostilidade injustificados em relação ao pai ou mãe e/ou a outros membros da família. A defensora também apresentou orientações sobre vínculo afetivo, comunicação não violenta e ferramentas para alcançar um resultado positivo na mediação de conflitos familiares.

O projeto ainda prevê a aplicação de exercícios simples, atividades junto com pais e mães sobre esses temas, com a exibição de vídeos educativos.

A próxima edição do Filhos para Sempre está marcada para o dia 19 de novembro, quinta-feira.

*Com informações da assessoria

