Morador de rua resgata animais de abrigo após incêndio

Um morador de rua arriscou sua vida para salvar vários cães e gatos presos em um abrigo para animais de Atlanta, nos Estados Unidos, depois que o local pegou fogo, neste mês.

Keith Walker, 53 anos, correu para o abrigo W-Underdogs em 18 de dezembro após um incêndio engolfar a cozinha do local. “Eu estava nervoso pra caramba, não vou mentir. Tive muito medo de entrar lá com toda aquela fumaça. Mas Deus me colocou lá para salvar aqueles animais”, disse Walker à CNN.

“Quem ama um cachorro pode amar qualquer um no mundo. Meu cachorro é meu melhor amigo, e eu não estaria aqui sem ele, então eu sabia que tinha que salvar todos os outros cães”, contou.

Embora o abrigo não tenha sido totalmente destruído, o fogo o deixou inabitável, segundo a fundadora do W-Underdogs , Gracie Hamlin. Felizmente, o abrigo estava a apenas uma semana de se mudar para suas novas instalações em Atlanta, onde os animais agora residem.

