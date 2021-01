Vídeo: Gretchen rebate críticas da internet: 'sou boa de cama’

Cantora falou de empoderamento feminino em vídeo | Foto: Reprodução Internet

Gretchen decidiu se posicionar após ser criticada por uma recente harmonização facial. A famosa do rebolado falou que, nos últimos meses, o marido Esdras Nascimento, com quem se casou em setembro do ano passado, tem recebido comentários depreciativos sobre ela.

A cantora gravou vídeos em que falou sobre autoestima e disse que o marido precisa de coragem mesmo para se casar com uma mulher empoderada como ela.

"Gente, vocês têm noção o que é todos os dias acordar do lado de uma mulher cheirosa, toda perfumada no Vitoria's Secret? Toda linda... Se você não me acha linda, é um problema seu", disparou ela em uma sequência de vídeos publicados nos Stories. "Uma mulher que enche ele de mimo e atenção, que faz comidinha do jeito que ele gosta, e olha, gostosa. E, ó, boa de cama, meu bem! Tá!, porque eu me garanto. Sou maravilhosa nisso", completou





*Com informações da UOL Notícias

