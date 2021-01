Vídeo: PM utiliza gás para dispersar luau clandestino

Conforme a Polícia Militar, moradores de prédios vizinhos à orla reclamaram da aglomeração, consumo de bebidas alcoólicas e brigas entre os grupos de jovens | Foto: Reprodução Internet

São Paulo - Policiais militares utilizaram bombas de gás lacrimogênio na tentativa de encerrar um luau clandestino de Réveillon, que foi realizado até a manhã da última sexta-feira (1), na praia de Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral Norte de São Paulo.

Em formato de cordão, gradualmente os policiais se posicionaram e começaram e se aproximaram da aglomeração. Chegando mais perto do público, os oficiais lançaram o gás contra as pessoas que estavam na faixa de área.

Um decreto da prefeitura proibiu totalmente o acesso às praias do município, incluindo faixas de areia, jardins e calçadões, das 19 horas do dia 31 às 7 horas da última sexta-feira (1). A multidão logo começou a se dispersar. A festa que descumpria um decreto municipal, estava com centenas de jovens.

Vídeo:

Agora, cenas da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral de SP. Policiais militares utilizaram granadas explosivas e com efeito de fumaça para afugentar pessoas que estavam aglomeradas. Eita, Brasil. Só dia 1º hj. pic.twitter.com/4yeyYL3HsM — Lilian Tahan (@lilian_tahan) January 1, 2021

