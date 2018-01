Amgen lança Programa de Estágio no Brasil

São Paulo - A Amgen, líder mundial em biotecnologia para saúde, abre inscrições para seu primeiro Programa de Estágio no Brasil. A empresa busca alunos que estejam cursando o ensino superior, com previsão de término entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, para atuar em suas duas unidades no estado de São Paulo.

O Programa de Estágio terá duração de 2 anos e os estudantes interessados devem se cadastrar no site www.pagetalent.com br/Empresa/amgen até o dia 28 de janeiro de 2018. Os estagiários selecionados contarão com uma ampla rede de apoio ao seu desenvolvimento, tendo a oportunidade de participar de um robusto currículo de treinamentos e um programa de mentoria com os executivos da alta liderança da companhia, além de receber sessões de coaching periódicas com líderes de RH.

O Programa contará ainda com uma estratégia de rotação entre áreas correlatas, visando proporcionar ao estudante experiências diversificadas e aumentando suas chances de efetivação. A previsão é que os alunos aprovados iniciem o Programa em março de 2018. As vagas são para atuar na sede administrativa, localizada na cidade de São Paulo, e também na unidade fabril em Taboão da Serra. A Amgen está buscando alunos dos seguintes cursos: Farmácia, Administração, Engenharia, Biomedicina, Biologia, Marketing, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Jornalismo, Letras, Psicologia, Recursos Humanos, Hotelaria e Turismo.

Os candidatos devem ter inglês avançado, domínio do pacote Office e competências como proatividade, empreendedorismo, criatividade, versatilidade, boa comunicação e competitividade.

Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, a empresa oferece plano médico e odontológico, vale refeição, vale transporte, seguro de vida, convênio para desconto em farmácias e horário flexível.

Sobre a Amgen

A Amgen tem o compromisso de desvendar o potencial da biologia para pacientes que sofrem de doenças graves por meio da descoberta, desenvolvimento, fabricação e disponibilização de tratamentos inovadores. Essa abordagem começa com o uso de ferramentas como a genética humana avançada para explorar as complexidades das doenças e entender as bases da biologia humana.

A Amgen está focada em áreas em que muitas necessidades médicas não são atendidas, fazendo uso de sua experiência para buscar soluções que melhorem os desfechos em saúde e, consequentemente, a vida das pessoas. Pioneira em biotecnologia desde 1980, a Amgen cresceu e se tornou uma das empresas independentes líderes em biotecnologia no mundo, atingindo milhões de pacientes e desenvolvendo um pipeline de medicamentos com potencial revolucionário.

Para mais informações, acesse http://www.amgen.com.br/

Edição: Wallace Abreu

