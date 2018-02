Lista de aprovados no Prouni sai esta quarta

Manaus - Os candidatos aprovados para as bolsas de estudos terão de comprovar os dados pessoais na universidade onde estudarão, entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

A falta de documentos no momento da comprovação de informações gera a perda da bolsa. O resultado do Programa Universidade Para Todos (ProUni) 2018 será divulgado nesta quarta-feira de cinzas (14) no site http://siteprouni.mec.gov.br/.

As oportunidades foram exclusivas para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 com média 450 pontos em cada uma das provas e nota superior a zero na redação. Os candidatos precisaram comprovar a renda familiar per capita (por pessoa) para saber à qual bolsa teriam direito: para ter bolsas de 100%, a renda é de até um salário mínimo por pessoa; para bolsas de 50%, renda de até três salários mínimos.

Leia também: Motoqueiro morre ao derrapar em curva na Av. Cosme Ferreira

Além disso, o candidato deve satisfazer a pelo menos uma das condições: ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola particular, ou ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada.

Pessoa com deficiência

Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesses casos, não há requisitos de renda.

Segunda chamada

A segunda lista dos aprovados será divulgada no próximo dois de março. Caso o candidato não seja aprovado novamente, poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 16 e 19 de março, no site do Prouni.

Calendário Prouni 2018

O resultado da primeira chamada vai ser no dia 14 de fevereiro. Comprovação de informações da 1ª chamada: entre 15 e 23 de fevereiro. Resultado da segunda chamada: 2 de março. Comprovação de informações da 2ª chamada: entre 2 e 9 de março. Prazo para participar da lista de espera: entre 16 e 19 de março.

O programa oferece 242.987 bolsas de estudo em 2.976 instituições de ensino particulares. Dessas, 113.863 são integrais e 129.124, parciais.

Leia mais

Mais de 90 motoristas foram de Disk-pileque para casa neste Carnaval

Corpo de mulher é encontrado boiando em igarapé no Parque dos Bilhares

TSE libera mais de R$ 888 milhões para campanhas eleitorais