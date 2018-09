Samba Manaus 2018: ingressos à venda para mais um evento no sambódromo

| Foto: divulgação

Manaus -Que o samba é o gênero musical mais apreciado pelos brasileiros, não resta dúvida. No Amazonas, esta paixão tem um nome: Samba Manaus. Neste ano, a festa promovida pela Fábrica de Evento volta com força total, no dia 1 de novembro, no sambódromo da capital.



Para que o público possa se programar e garantir a participação no dia de muito samba, os ingressos para Pista, Área Vip e Camarote Samba Lounge poderão ser adquiridos a partir de hoje.

Ferrugem será uma das atrações ao lado de Dilsinho | Foto: Divulgação

Quanto atrações nacionais que vão subir ao palco do Samba Manaus, neste ano, algumas delas já confirmaram presença na capital amazonense: o príncipe negro do pagode, Thiaguinho, os meninos do Sorriso Maroto com a volta do vocalista Bruno, Imagina Samba, Turma do Pagode, Pixote, os veteranos que arrastam uma legião de fãs Raça Negra e os novatos que são a cereja do bolo desta edição Dilsinho e Ferrugem.



Os samba maníacos já podem comemorar e garantir o ingresso para o festival que brinda esse ritmo genuinamente brasileiro.

Os ingressos antecipados para o Maior Evento de Samba do Mundo seguem no terceiro lote e ainda poderão ser adquiridos nas Centrais de vendas oficiais da Alô Ingressos nos principais shoppings da cidade ou por meio do site www.aloingressos.com.br

em três vezes no cartão.

Leia mais:

A Freira, filme de terror, estreia no cinema nesta quinta em Manaus

Quer fazer tatuagem sem dor? Experimente estar sob efeito de hipnose