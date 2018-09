Anitta é destaque e ganha beijo no palco do Prêmio Multishow

O figurino de Anitta também foi destaque | Foto: Divulgação/@anitta

Um dos momentos mais marcantes da 25º edição do Prêmio Multishow que aconteceu na noite desta terça-feira (25), foi o beijo entre a cantora Anitta e o percussionista da banda Atitude 67, Leandro Martins.

Durante a premiação, Anitta brincou várias vezes com o divórcio e lembrou a todos que está solteira. A cantora anunciou no início de setembro a separação do empresário Thiago Magalhães, com quem estava casada desde novembro de 2017.

No palco do programa, ela chegou a dizer que os interessados podiam mandar mensagens para o seu celular e que iria brincar de "Tinder" com a plateia. Após mais de duas horas de exibição, a produção do programa pediu que ela e Tata Werneck, que também apresentou a premiação, batessem papo com Luan Santana enquanto a equipe preparava a atração seguinte.

Anitta foi a grande vencedora da noite pelo voto popular | Foto: Divulgação/@anitta

Foi nesse momento que Leandro Martins subiu no palco e disse que era um cara de atitude: uma brincadeira com o nome da banda: Atitude 67 e deu um beijo na cantora. A internet, claro, surtou com o momento.

Anitta foi a grande vencedora da noite pelo voto popular. "Vai, Malandra" foi eleita a Música Chiclete do Ano e melhor clipe TVZ.

Confira a lista completa dos vencedores:

Votação popular

Melhor Cantora: Ivete Sangalo

Melhor Cantor: Luan Santana

Melhor Grupo: Rouge

Melhor Show: Marília Mendonça

Melhor Dupla: Jorge & Mateus

Melhor Música: Pesadão: IZA part. Marcelo Falcão (Autores: Pablo Bispo, IZA, Marcelo Falcão, Sérgio Santos e Ruxell)

Música Chiclete: Vai, Malandra: Anitta (Autores: Anitta, Maejor, Mc Zaac, Brandon Green, Laudz, Zé Gonzales, Yuri Martins)

Melhor Cover na Web: Day: Cover: Ao Vivo e a Cores (Matheus & Kauan)

Melhor Clipe TVZ: Vai, Malandra (Diretor: Terry Richardson)

Votação Superjúri:

Canção do Ano: Te Amo Disgraça - Baco Exu do Blues

