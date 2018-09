Marília Mendonça se posiciona contra Bolsonaro e sofre ameaças

Após se posicionar contra o candidato a presidência Jair Bolsonaro, Marília Mendonça recebeu críticas e ameaças em uma rede social. A cantora compartilhou um vídeo com a hashtag #EleNão, e após a repercussão apagou o post. Na terça-feira (27), ela fez uma postagem pedindo “paz”.



Segundo pronunciamento da cantora seus familiares também foram atacados. No vídeo, publicado no domingo (23), a cantora sertaneja falava sobre a importância das mulheres se posicionarem frente ao candidato, como também se posicionando a favor do movimento #EleNão.

Segundo pronunciamento da cantora até seus familiares foram atacados | Foto: Divulgação/@mariliamendoncacantora

“Eu lutei bastante, batalhei bastante junto com outras mulheres do sertanejo para quebrar todo o preconceito de um mercado completamente machista. E com certeza Marilia Mendonça é #elenão”, disse a cantora aos seguidores.

Na terça-feira (25), a cantora publicou uma foto em que aparece com a mãe e o irmão. Na legenda, relatou que os familiares receberam ameaças e xingamentos após sua postagem e pediu paz.

Postagem sobre as ameaças | Foto: Divulgação

Veja o relato na íntegra:

"Essa sou eu, aquela é minha mãe e aquele é meu irmão. Minha família é constituída dessas 3 pessoas, que juntas acreditaram nas promessas de Deus e nos seus sonhos. Eu sou uma menina de 23 anos, cheia de amigos das mais variadas formas e conceitos que sempre respeitou o seu espaço, e construiu com apenas algumas boas torcidas e muita fé, o que tenho hoje. Em uma noite, tudo o que foi construído com amor e carinho foi apagado na mente de algumas pessoas. Me sinto mal e minha cabeça dói por imaginar que anos de luta se basearam nisso, no final das contas. Deixo aqui, o meu pedido de desculpas à todas as mulheres que acreditei estar defendendo naquele momento. Deixo aqui o meu pedido de desculpas à todos os homens, por em um instante de loucura acreditar que uma opinião não feriria já vocês. Eu realmente achei que poderia. Minha mãe tem recebido ataques tanto quanto o restante da minha família que nem compartilham da mesma opinião que a minha. Deixo aqui essa mensagem, e o meu profundo silêncio em qualquer questão que seja política. A gente pede encarecidamente PAZ! É isso que eu busco! Não posso opinar já que não sei do que o Brasil precisa! Tá na mão de vocês, galera! Boa sorte á todo mundo! Que Deus nos abençoe"

