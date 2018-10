Artistas do SBT marcam presença no ‘Agora É Festa Kids’ em Manaus

Gabriela Saraivah que interpreta a personagem Tati estará presente no evento, ao lado de Cinthia Cruz que interpreta a Cris | Foto: Divulgação

Manaus - O mês é das crianças e, amanhã, será realizada a primeira edição do “Agora É Festa Kids”, com o objetivo de estreitar as relações entre o Grupo Em Tempo de Comunicação e o público que acompanha o jornal EM TEMPO, a TV EM TEMPO e o Portal EM TEMPO, em especial as crianças.



Cerca de 20 mil pessoas são aguardadas no evento, que começa às 17h deste sábado, no estacionamento do Shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, 2.985, bairro Cidade Nova, zona Norte. No local, uma verdadeira estrutura lúdica vai dar vida ao evento com muita música e diversão. A entrada é gratuita.

O pré-show do “Agora É Festa Kids” conta com a exibição de histórias infantis, aquecimentos físicos para esquentar a criançada e brincadeiras. As gincanas ficam por conta do grupo de teatro Companhia Trilhares.

A festa do SBT Amazonas espera contar com 20 mil pessoas em Manaus | Foto: Divulgação

Apresentação de Márcia Lasmar



Apresentada pela jornalista Márcia Lasmar, a programação artística da festa também promete ser um show à parte e deve proporcionar ao público infantil momentos de realização com a presença de atores e atrizes do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Artistas da novela Chiquititas

O “Agora É Festa Kids” terá início com a presença de artistas da novela “Chiquititas”, como por exemplo Gabriella Saraivah, que interpreta a personagem Tati, e Cinthia Cruz, a Cris. A noite continua com a participação de intérpretes que atuaram na novela “Cúmplices de um Resgate” (2015/2016), Luckas Moura (Omar) e Julia Simoura (Sabrina).

Cantora Marcella Bártholo

Outra presença confirmada nesta primeira edição do “Agora É Festa Kids” é a da amazonense Marcella Bártholo. A cantora, que atualmente mora do Rio de Janeiro, onde se dedica à carreira nacional e ao aprimoramento profissional, em cursos, vem a Manaus para cumprir uma série de compromissos de trabalho, entre eles, a apresentação no evento de amanhã.

Acompanhada de bailarinos, Marcella adianta que pretende colocar o público para dançar. “Estamos escolhendo um repertório com músicas que as crianças e também os adultos gostam, para que todo mundo possa se divertir”, diz. Entre as canções que estarão no seu set list destacam-se “Dançando” e “Poeira”, da cantora Ivete Sangalo; “O Sol”, de Victor Kley, e “Pesadão”, de Iza.

