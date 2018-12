Sambistas de Manaus realizam evento em comemoração ao Dia do Samba | Foto: Divulgação

Manaus - Em comemoração ao dia Dia do Samba que acontece no dia 2 dezembro, o grupo de Acesso Oficial realiza neste sábado (1), a Virada do Samba. O evento começa a partir das 21h30, na casa de eventos Mansão Timbiras que fica lozalizado na avenida Timbiras, Cidade Nova, Zonas Norte.

A programação contará com a presença das escolas de samba de Manaus, Beija-Flor do Norte, Unidos da Cidade Nova, Vila da Barra e Primos da Ilha darão uma prévia dos enredos oficiais preparados para o desfile de 2019. A noite contará, ainda, com a apresentação da bateria show do Mestre Melo.

Shows de grandes nomes do samba amazonense também farão parte da programação, como Nelly Miranda, Edu do Banjo e seu filho Dudu Brasil.

“O samba está em meu DNA, embora eu seja músico e tenha passado por diversos estilos musicais, o samba é a minha raiz. Minha família é de sambistas, meu pai, então é uma raiz inegável. O samba está comigo no meu dia a dia, tanto que é o único gênero musical que é verbo, né? Eu sambo, tu sambas, ele samba... Tudo que eu faço, analiso, dou um jeito de fazer um samba. É só unir o pessoal, pegar um cavaquinho, um pandeiro, tantam e começar”, disse Dudu.

Um dos organizadores da virada, o conselheiro da cadeira de Cultura Popular do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Dudson Carvalho, destacou a realização do evento que também comemorará o novo momento vivenciado pela cultura popular.

“Essa festa não comemorará só o Dia do Samba, será uma celebração também desde novo momento da cultura popular, dos novos caminhos que estamos trilhando e percorrendo. Será uma noite de muita alegria”, disse Carvalho.

Seminário da Cultura Popular

Antecedendo a festa, o Concultura realizará, a partir das 19h, na casa de eventos Mansão Timbiras, a 2° edição do Seminário da Cultura Popular.

Nesta edição, o seminário traz como tema “Um novo caminho, um novo momento”, que apresentará e esclarecerá aos agentes da cultura popular, o novo momento vivenciado, envolvendo desde políticas públicas, jurídicas e sociais.

*Com informações da assessoria

