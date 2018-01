Médico de Rondônia seria um dos escolhidos do BBB 18

Médico Diogo Rabelo seria um dos participantes do BBB 18 | Foto: Divulgação

Segundo informações que circulam na internet, pode ser que a produção do Big Brother Brasil tenha tomado gosto por colocar doutores entre os confinados. Supostamente, Diogo Rabelo, referência em toxina botulínica e preenchimento, médico de Rondônia, seria um dos novos participantes do programa.



Faltando menos de duas semanas para a estreia do BBB 18, a ansiedade toma conta dos fãs da atração, que aos poucos são saciados através do Boletim BBB, como na tarde da última sexta-feira, 05, quando o #RedeBBB mostrou alguns dos objetos que vão compor a decoração da casa. Porém, a maior dúvida fica por conta da identidade dos participantes.

A emissora tenta manter o máximo de sigilo, mas segundo informações extra-oficiais o médico bonitão estaria entre os confinados.

A notícia agradou muita gente e bombou nas redes sociais. No Instagram do doutor, entre tantos elogios, havia muitos comentários comemorando a suposta entrada do Dr no BB 18. “Mais um médico pra eu torcer, vou amar”, escreveu uma mulher nos comentários de uma das diversas fotos no perfil. “@drdiogorabelo no BBB18 vai ser tudooooo, 24hs acompanhando o crush”, comentou um seguidor. “O campeão do BBB 18”, previa outro homem. “BBB mais gato desse Brasil”, uma internauta babou.

Contudo, tem que acredite que seja mentira e o próprio médico (ou algum representante) chegou a responder um comentário sobre o assunto. "Outro site pegou a notícia e lançou outra, e assim tudo sucedeu. No início achei muito engraçado, mas não esperava tanta repercussão. Eu fiz as entrevistas, se me chamarem, posso estar dentro ou não. Mas se bem que depois de tudo isso, é capaz que não. No mais, vida que segue e foco aos projetos de 2018”.



