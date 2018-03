Anitta ganha 1°prêmio Internacional em evento no Estados Unidos

Manaus - Anitta ganhou o prêmio de destaque em redes sociais no iHeart Radio Music Awards, que foi realizado neste domingo, 11, nos Estados Unidos. Com os vencedores escolhidos por voto popular, a cantora brasileira superou outras nove personalidades e cantores que também concorriam pela estatueta na categoria que elege quem mais se destacou nas redes sociais no último ano.

"Olá, galera, aqui é a Anitta. Estou tão feliz de saber que acabei de ganhar o prêmio de Estrela das Redes Sociais no iHeart Radio Awards. É uma honra! Muito obrigada para todos os fãs que votaram e desculpem por eu não poder estar aí, já que estou fazendo um show no Brasil. Mas vejo vocês em breve. Beijos e obrigada", disse a cantora em vídeo agradecendo o prêmio.

Essa foi a primeira vez que Anitta ganhou um prêmio nos Estados Unidos. No mesmo evento, Ed Sheeran foi o grande vencedor da noite tendo sido escolhido o vencedor das categorias de cantor do ano, música do ano ("Shape of You") e álbum pop do ano ("Divide"). Taylor Swift, Niall Horan, Metallica, Maroon 5, Harry Styles e Bruno Mars também levaram prêmios na noite.

