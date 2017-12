Roteiro de festa

* Os sócios da Agência Multicase se prepararam para uma temporada de Réveillon bem agitada. Conhecidos por ter colocado Trancoso na rota das grandes festas de final de ano, eles querem transformar o charmoso vilarejo de Barra Grande, no Piauí, em um novo hotspot.

*A empresa investiu mais de R$ 450 mil apenas em melhorias na infra-estrutura da cidade, o que inclui desde investimentos na coleta de lixo do local até doação de caiaques e pranchas de SUP para criar uma nova atração para os turistas que visitam a região. ““Estamos investindo para que no médio e longo prazo Barra Grande torne-se um novo destino de Réveillon”, explica Iquinho Facchini, um dos donos da empresa.

*O destino, que fica próximo de Teresina, ainda é um segredo do litoral brasileiro conhecido por poucos. Reúne belas paisagens, praias com areia branca, excelente gastronomia e um clima de vilarejo com ruas de terra e um centrinho charmoso e cheio de vida que já não se encontra mais em outros lugares. O evento começa no dia 27 de dezembro e vai reunir cinco festas open bar que já são grifes de sucesso e que agora vão ganhar as areias de Barra Grande: Salve Guanabara, Sunglasses, Gandaia, Pool Party Tropical Tunes e Piawaii, todas com grandes investimentos em cenografia, experiências únicas e atrações nacionais e internacionais.

Feriados

*Achou que 2017 exagerou nos feriados? Isso porque você ainda não viu o calendário 2018!

* No ano que vem você terá pelo menos 20 dias de folga, isso mesmo, durante os 12 meses você não trabalhará – praticamente – um inteiro. O cálculo leva em conta se você emendar todos os feriados.

Camarote Salvador

*O Carnaval da Bahia, que possui o melhor camarote do Brasil, este ano vai causar mais ainda.

*Além de exibir seus quatro andares com boate, vários restaurantes, palco externo, espaço beauty e área gourmet, o badaladíssimo Camarote Salvador vai bombar com seu line up de atrações nacionais e internacionais de deixar de boca aberta qualquer folião.

* Na lista das atrações – em noites diferentes – Wesley Safadão, Dennis DJ, Bel Marques, Banda Eva, Leo Santana e MC Leozinho. E vários DJs nacionais e gringos e na noite de sábado, ninguém menos que Paris Hilton que comandará a boate do local. Show heim?

Homenagem

*O Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas homenageia, no próximo na quinta-feira, policiais militares do antigo Regimento Militar do Estado, reconhecidos pela Corporação Militar como Heróis de Canudos, os quais entre os anos de 1896 e 1897, lutaram ao lado de soldados do Exército no sertão da Bahia.

*A homenagem é uma das tradições na agenda anual da Polícia Militar, que fará, na ocasião, a entrega de condecorações e honrarias aos policiais militares amazonenses que se destacaram em suas atividades.

*Será entregue a Medalha Cândido Mariano e o Diploma de Honra ao Mérito às autoridades civis e militares que contribuíram para o engrandecimento da Instituição.

Feijão

*O promoter Juca Semen irá promover uma feijoada no dia 27 de janeiro.

*Em ritmo de Carnaval, o evento com o Cordão da Bola Preta, do Rio, acontecerá no Clube do Trabalhador-Sesi.