Receita fácil: Segundona com brigadeiro cremoso de dois sabores

Brigadeiro bicolor de chocolate e de leite | Foto: Reprodução Internet

Ingredientes

2 latas de leite condensado

2 colheres de margarina

3 colheres de chocolate em pó ou 1 xícara de nescau

2 latas de creme de leite

1 colher (chá) de essência de baunilha (opcional)

50g de coco ralado para polvilhar (opcional)

Modo de Preparo

Em uma panela, leve ao fogo médio 1 lata de leite condensado, 1 colher (sopa) da margarina e o chocolate, mexendo até soltar do fundo da panela. Retire do fogo e misture com 1 lata de creme de leite.

Repita o procedimento com o restante do leite condensado (sem o chocolate) e a margarina e misture com o creme de leite restante e a essência de baunilha. Intercale os brigadeiros em taças individuais e polvilhe com o coco ralado. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.





