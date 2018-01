Ralph Lauren Purple Label Fall 2018 Collection

Lançando sua nova coleção Purple Label, em apresentação durante a semana de moda masculina de Milão, Ralph Lauren defende a formalidade e elegância da alfaiataria em conjunto com a modernidade do vestuário esportivo gráfico. A principal inspiração do Fall 2018 veio de uniformes navais, mesclando o universo navy com uma paleta de cores terrosas e acentuados tons de vermelho. Brasões e símbolos bordados em patches decoram a maioria das peças da estação, junto á aviamentos em bronze, como o cinto em forma de âncora, que complementa o espírito náutico da coleção.A Formalwear, linha formal dentro de cada lançamento da marca, chega mais uma vez com elementos militares, para uma releitura do clássico e formal evening look. Cashmere estampados em xadrez e veludo antiquado, enriquecem os smokings, que levam detalhes minuciosos - como botões de metal em forma de diamantes - inspirados pelo uniforme de oficiais da antiga cavalaria.Os calçados complementam os looks da coleção com slippers de veludo bordados e sneakers de cano alto, inspirados nas jaquetas de aviadores navais.