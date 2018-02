Elisabeth Valeiko compõe mesa durante abertura dos trabalhos na CMM

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto prestou contas de sua gestão do último ano, na manhã desta terça (6), durante a abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Manaus (CMM), como acontece tradicionalmente. A primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária (FMS), Elisabeth Valeiko Ribeiro, compôs a mesa ao lado do vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, do chefe da Casa Civil do Município, Arthur Bisneto, do presidente da Casa, vereador Wilker Barreto, do vice-governador do Estado do Amazonas, Bosco Saraiva, e do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Flávio Pascarelli.

Também compuseram a mesa, representando suas instituições, o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE), Ari Moutinho, e o segundo secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Ricardo Nicolau. Em sua fala, o prefeito de Manaus reconheceu e agradeceu o compromisso de seu vice-prefeito em colocar em prática as políticas públicas planejadas pela gestão, apesar de todas as dificuldades e entraves diários que dificultam a efetivação de algumas ações.

“O vice-prefeito é incansável em fazer com que nosso planejamento seja realizado, efetivado, concretizado. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos. Muitas vezes os imprevistos nos levam ao limite e, mesmo assim, ele se mantém atuante e comprometido em fazer dar certo, liderando sua equipe e fazendo com que muitos e graves problemas sejam solucionados em tempo recorde”, disse.

Outro ponto enfatizado pelo prefeito Arthur Neto foi o companheirismo, a paciência e a cumplicidade da primeira-dama, Elisabeth, especialmente, nos casos de maior tensão, aborrecimentos e em decisões importantes.

“A Elisabeth é para mim uma grande companheira. Aguerrida e forte, ela está sempre ao meu lado, a me zelar, cuidar e seguir nessa caminhada por vezes tão exaustiva. Sou muito agradecido por tudo o que ela tem feito por mim, por tudo o que ela vem acrescentando à nossa gestão e por estar sempre disposta a fazer o possível pelas pessoas. Nós gostamos das pessoas, o Fundo Manaus Solidário, que ela preside, já está fazendo e vai fazer muito mais pelas pessoas mais necessitadas da nossa cidade”, afirmou.