Primeira Dama participa da mesa de abertura.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto prestou contas de sua gestão do último ano hoje pela manhã, 6, durante a abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Manaus (CMM), como acontece tradicionalmente. A primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária (FMS), Elisabeth Valeiko Ribeiro compôs a mesa ao lado do vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, do chefe da Casa Civil do Município, Arthur Bisneto, do presidente da Casa, vereador Wilker Barreto, do vice-governador do Estado do Amazonas, Bosco Saraiva e do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Flávio Pascarelli.

Também compuseram a mesa, representando suas instituições, o Coordenador-Geral da Escola de Contas Públicas Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE), Ari Moutinho, e o segundo secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Ricardo Nicolau. Em sua fala, o prefeito de Manaus reconheceu e agradeceu o compromisso de seu vice-prefeito, Marcos Rotta em colocar em prática as políticas públicas planejadas pela gestão, apesar de todas as dificuldades e entraves diários que dificultam a efetivação de algumas ações.

“O vice-prefeito é incansável em fazer com que nosso planejamento seja realizado, efetivado, concretizado. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos, muitas vezes os imprevistos nos levam ao limite e mesmo assim ele se mantém atuante e comprometido em fazer dar certo, liderando sua equipe e fazendo com que muitos e graves problemas sejam solucionados em tempo recorde”, disse.

Outro ponto enfatizado pelo prefeito Arthur Neto foi o companheirismo, a paciência e a cumplicidade da primeira-dama, Elisabeth em todos os momentos, especialmente, nos de maior tensão, aborrecimentos e quando da tomada de decisões importantes, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal e no dia-a-dia da vida incomum.

“A Elisabeth é para mim uma grande companheira. Aguerrida e forte, ela está sempre ao meu lado, a me zelar, cuidar e seguir nessa caminhada por vezes tão exaustiva. Sou muito agradecido por tudo o que ela tem feito por mim, por tudo o que ela vem acrescentando à nossa gestão e por estar sempre disposta a fazer o possível pelas pessoas. Nós gostamos das pessoas, o Fundo Manaus Solidário, que ela preside, já está fazendo e vai fazer muito mais pelas pessoas mais necessitadas da nossa cidade”, afirmou.