Kaysar enfrenta Breno no paredão e Paula vence prova do líder

Breno e Kaysar enfrentam o paredão no BBB 18 | Foto: Divulgação

Os participantes do "Big Brother Brasil fizeram neste domingo (15) a última Prova do Líder desta edição. Cada um em uma cozinha, eles precisavam memorizar a ordem em que frutas e legumes eram exibidos em um telão. Cada brother poderia errar duas vezes, mas a terceira resposta errada o eliminava da disputa. Kaysar foi o primeiro a deixar a prova, seguido por Breno.

Imune após empatar em uma prova de resistência com Kaysar, cancelada pela produção por chegar a 43 horas, Ana Clara e seu pai, Ayrton, permaneceram dentro da casa, enquanto os outros participantes foram para o jardim disputar a prova.



Com mais erros, logo em seguida Gleici também foi eliminada deixando a imunidade – e a liderança – com Paula. Logo em seguida, Paula precisou indicar alguém ao Paredão. "Eu vou indicar o Kaysar, porque ao longo do jogo ele teve algumas falhas, como por exemplo, quando ele votou na Gleici a pedido da Patricia", justificou a mineira.



O sírio foi avisado por Tiago Leifert que ele poderia escolher com quem irá ao Paredão. "Vou indicar o Breno", disse Kaysar, que explicou: "Não voto mais na Gleici. Temos histórias de vida parecidas".

Durante o programa, Tiago Leifert avisou aos telespectadores do "BBB18" que já nesta terça-feira terá a resposta deste Paredão entre Kaysar e Breno e que, logo em seguida, eles farão uma nova prova para decidir quem vai participar de mais uma berlinda.

E ao contrário de muitos anos, desta vez o reality show não acabará numa terça, mas sim na próxima quinta-feira.

