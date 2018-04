Abrigo Moacyr Alves realiza Feijoada Beneficente no bairro Alvorada

Manaus - O Abrigo Moacyr Alves realiza no próximo dia (28), a partir das 12h a 9ª edição da tradicional Feijoada Beneficente, em prol de crianças e adolescentes com necessidades especiais. O evento será realizado na sede do abrigo localizado na rua Professora Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada).

Além de atender 56 crianças e adolescentes com deficiência, a instituição proporciona atendimentos à comunidade como: Balé, Capoeira, Jiu-Jitsu, Hidroterapia, Oficina Musical, Dança, Oficina de costura e tratamento fisioterápico, de forma totalmente gratuita.

Por mês, o abrigo atende mais de mil pessoas em variadas atividades na instituição.

Dentre as atrações, a Feijoada contará com as apresentações de balé: “Tico Tico no fubá”, “Brasileirinho”, “Aquarela do Brasil” acompanhadas da Orquestra do Abrigo Moacyr Alves; além dos cantores locais: Jon Brasil, Banda Uns e Outros, Bandas Ases do Pagode, Banda R4, barracas de camisa, artesanato, tortas e doces e um Aulão de Dança com as professoras da instituição.

“O objetivo da nossa feijoada beneficente é a manutenção e, até mesmo, a ampliação das ações e projetos visando o bem-estar e a qualidade de vida das crianças e adolescentes acolhidos, além de toda a comunidade atendida pelos cursos”, destacou a diretora do Abrigo, Claudete Ciarlini.

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da instituição ou na entrada do evento no valor de R$35,00.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone: 98415-7022/3238-2115(Corina).

Aqueles que desejarem colaborar financeiramente podem fazê-lo por meio de depósito bancário: Bradesco ag. 3734-6 c/c 4780-5.





