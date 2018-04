Nasce o terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William

Londres - O palácio de Kensington anunciou em suas redes sociais que nasceu na manhã desta segunda-feira (23) o terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William. O menino nasceu às 11h01 no horário local (9h01 no horário de Brasília) pesando aproximadamente quatro quilos.

"A alteza real duquesa de Cambridge deu à luz ao filho às 11h01. O bebê pesa aproximadamente 3,8 quilos. O duque de Cambridge estava presente na hora do nascimento. A alteza real e seu filho passam bem", escreveu o palácio. "A rainha, o duque de Edimburgo o príncipe de Gales, a duquesa da Cornualha, príncipe Harry e membros das duas famílias foram informados do nascimento e estão encantados com a notícia", diz o comunicado.

Na manhã desta segunda-feira, a duquesa de 36 anos viajou de carro até a ala privada do Hospital St. Mary, no centro de Londres. O palácio disse que ela estava "nos estágios iniciais do trabalho de parto". O casal já é pai de George, de quatro anos, e Charlotte, que tem dois anos de idade.

