Fábio Assunção é detido após se envolver em acidente de trânsito em SP

São Paulo - O ator Fábio Assunção se envolveu novamente em problemas com a polícia. Dessa vez, ele foi detido após dirigir sob efeito de álcool em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (3).

De acordo com o Correio da Bahia, o artista teria se envolvido em um acidente com três carros, no qual ninguém ficou ferido. Ele foi levado à delegacia após a chegada da Polícia Militar. Fábio se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas os agentes avistaram sinais de consumo de bebida alcoólica.

Autuado por embriaguez ao volante, Assunção deve pagar fiança e responder ao processo em liberdade. Atualmente, ele está nas telinhas interpretando Ramiro Curió na supersérie Onde Nascem os Fortes, da TV Globo.

Fábio se envolveu em outra confusão ano passado, quando, supostamente sob efeito de álcool, teria quebrado o vidro de uma viatura policial, se exaltado e xingado militares.

Policiais do município de São João de Arcoverde, em Pernambuco, afirmaram ao Metrópoles que, antes de prender o ator, foram acionados por duas mulheres. Elas disseram que estavam sendo ameaçadas e perseguidas por ele.

