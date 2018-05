Concurso Comida di Buteco termina neste domingo em Manaus

Manaus - O maior concurso de cozinha de raiz ‘Comida Di Buteco’ entra na reta final e encerra neste domingo (6). O encerramento em Manaus será realizado no Les Artistes Café Teatro, localizado na avenida Sete de Setembro, 377, Centro, a partir das 19h.

Em Manaus, 16 estabelecimentos estão participando do concurso que iniciou no dia 13 de abril. O evento tem o apoio da Prefeitura de Manaus, sob a coordenação da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).



Para quem ainda não visitou nenhum boteco participante, ainda dá tempo de experimentar os petiscos que estão na disputa e ajudar a escolher o vencedor. Cada estabelecimento possui uma urna onde os clientes depositam uma cédula com seu voto de avaliação.

Os quesitos avaliados são: tira-gosto, atendimento, higiene e temperatura da bebida (desde a água até os drinks e cervejas ofertados no local). O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

O vencedor local concorre a uma etapa no evento nacional, disputando assim ao título de melhor “buteco” do Brasil. O campeão nacional será revelado em julho.

Butecos participantes

1. Bambu Bar

2. Botteco Videokê

3. Buteco do Parque 10

4. Buteco Calçada Alta

5. Buteco: Espetus Du Manu

6. Buteco: Flutuante Peixe Boi

7. Buteco: Limerick Pub & Culinária Camponesa

8. Buteco: Mira Flores

9. Buteco: Mix Steak Bar

10. Buteco: Monique Bar

11. Buteco: Quiosque Beer

12. Buteco: Saideira Videokê

13. Buteco: Santa Breja

14. Buteco: Taberna 88

15. Buteco: Tambaqui no Ponto

16. Buteco: Tombaqui Bar

Mais informações acesse o site Di Buteco.

