‘Vingadores’ chega a US$ 1 bilhão em tempo recorde

Com 11 dias apenas, os Vingadores alcançaram US$ 1 bilhão de dólares em bilheteria | Foto: Divulgação





A maior reunião de super-heróis da história do cinema, Vingadores: Guerra Infinita não só alcançou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria, mas o fez em tempo recorde: precisou de apenas 11 dias em cartaz para faturar a cifra.

O longa que detinha esse recorde anteriormente era o 7º episódio da série principal da franquia Star Wars, o Despertar da Força, que foi lançado em 2015 e havia levado 12 dias para chegar ao bilhão.

O 19º filme do Universo Cinematográfico da Marvel, Vingadores: Guerra Infinita, reuniu quase todos os heróis da editora que já haviam sido adaptados dos quadrinhos anteriormente, como Homem de Ferro, Thor, Hulk, Capitão América, Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho e Pantera Negra.

Na trama, os heróis têm de deter o conquistador interplanetário Thanos, que pretende arrebatar as seis jóias do infinito para matar metade das formas de vida do universo e, em sua visão, distribuir melhor os recursos disponíveis e finitos.

