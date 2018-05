Feijoada Beneficente em prol da Lacc será no dia 27 de maio

Manaus - A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) prepara para o dia 27 de maio um momento de confraternização e solidariedade com amigos e colaboradores da causa no Estado. A entidade de cunho filantrópico, que auxilia pacientes oncológicos de baixa renda, realizará, na data, a 11ª Feijoada Beneficente em prol da Lacc, com o apoio de diversos parceiros.

O evento acontece a partir do meio-dia, no Taberna 88, localizado na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. Também são parceiros na atividade os alunos do curso de Gastronomia da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro).

Leia também: 'Filet do Chef' em Manaus traz sabor e sofisticação no cardápio

Os ingressos estão à venda na sede da Lacc, na rua Padre Manuel da Nóbrega, Dom Pedro, Zona Centro-Sul, atrás do colégio La Salle, ao valor de R$ 50 por pessoa, com direito a uma camiseta personalizada do evento. Crianças com até 10 anos de idade estão isentas de pagamento. Os ingressos também serão vendidos na hora e local da feijoada.

De acordo com o presidente da Lacc, mastologista Jesus Pinheiro, todo valor arrecadado no evento será destinado à manutenção dos projetos sociais da entidade, que atende centenas de pacientes, todos os meses, em Manaus. “Contamos com o apoio da sociedade para levantar recursos que possam viabilizar o bem estar de pessoas carentes que lutam contra o câncer. Além de ajudar aos mais necessitados, a Feijoada Beneficente também dará às pessoas a oportunidade de conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela Lacc ao longo de mais de 60 anos de atuação no Amazonas”, comentou.

Entre os projetos custeados pela ONG, estão o pagamento de alugueis sociais, de passagens terrestres e fluviais para quem busca tratamento especializado na capital, a distribuição diária de lanches na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), a doação de cestas básicas sortidas para pacientes em situação de vulnerabilidade, o suporte às ações de prevenção e cuidados paliativos do hospital, entre outros.

Leia mais:

Estava com saudades? Comida di Buteco está de volta a Manaus em 2018

Abrigo Moacyr Alves realiza Feijoada Beneficente no bairro Alvorada

Receita de bolo trufado de chocolate para Páscoa