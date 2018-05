Silvio Santos 'bomba' na internet com beijo em Íris Abravanel

Silvio Santos deu um beijo inesperado em sua esposa | Foto: Liminha/ SBT

Silvio Santos voltou a ‘bombar’ na Internet ao dar um beijo inesperado em sua esposa, Íris Abravanel. O momento foi registrado por seu fiel escudeiro, Liminha, e o casal foi aplaudido de pé pelas colegas de trabalho. Feliz com a atitude do amado, Iris ‘correu’ para contar aos seus seguidores do Instagram.



“O amor não tem idade. Estamos sempre maduros para amar. E não acredito que o amor possa chegar cedo ou tarde. O amor é pontual. Chega sempre na hora certa, seja a hora que for”, contou a ‘patroa’ de Senor Abravanel.

Quem não deve ter gostado nada do beijo é a ex-assistente de palco de Silvio, Helen Ganzarolli, considerada por ele a mulher mais linda do Brasil. E ela ‘se acha’, diz a apresentadora Lívia Andrade. No programa Fofocalizando, Lívia (também ex-assistente de SS) não perdoou a amiga e ironizou: “Chupa, Helen Ganzarolii”.

Leia também: Nasce o terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William

Selinho roubado

Longe do estúdio do SBT, o humorista Danilo Gentili também protagonizou uma cena de beijo. Desta vez ‘roubado’, e de uma global. Ele surpreendeu a jornalista Glória Maria ao fazer uma selfie durante a “4ª edição do Grande Prêmio Risadaria do Humor Brasileiro”. Glória, que está solteira, levou na esportiva.

Danilo Gentili rouba um da global Glória Maria | Foto: Atme Fotografia/Divulgação

Silvio “vida loka”



Situação que deu o que falar foi o comentário da apresentadora Maísa, 15. Durante sua participação no programa Silvio Santos, ela soltou mais uma de suas pérolas.

“ Você é um fofo, Silvio Santos. É sensível, amável... mas quer ser vida loka”, avaliou.

Resultado disso na Web: quase dois milhões de curtidas e comentários de artistas de várias emissoras. “Arrasou, Maisa. Amei”, disse Patrícia Abravanel, filha de SS. “Só você mesmo pra falar isso”, comentou um fã. Essa menina!

Leia mais:

Faustão ganha homenagem do filho em seu aniversário de 68 anos

‘Vingadores – Guerra Infinita’ será exibido gratuitamente no PlayArte

Kaysar se veste de Homem-Aranha para visitar crianças em hospital