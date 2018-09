Silvio Santos deu sinal verde e Maisa foi no ‘Conversa com Bial'

Maisa é contrata do SBT | Foto: Reprodução/Instagram

Com permissão de Silvio Santos, a atriz Maisa Silva, contratada do SBT, marcou presença no programa Conversa com Bial, na Globo, que vai ao ar na quinta-feira (6).

Recebida pelo apresentador, a jovem conversou sobre adolescência e tecnologia, tendo ao seu lado o pediatra Daniel Becker, a jornalista e escritora Brenda Fukuda e do diretor do filme Ferrugem, Aly Muritiba para falar sobre adolescência e tecnologia.

A jovem atriz e apresentadora se saiu bem, fazendo comentário profundo e maduro, emocionando o apresentador.

