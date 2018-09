Morre funkeiro 'MC Naldinho', dono do hit 'Um tapinha não dói'

"Um tapinha não dói" foi um dos grandes hits dos anos 2000 | Foto: Reprodução

Rio de Janeiro - O funkeiro Aguinaldo Timotio Alves, de 41 anos, conhecido como “MC Naldinho”, autor do hit “Um tapinha não dói” – sucesso no início dos anos 2000 – morreu, na tarde desta sexta-feira (7). Ele estava internado há dois meses em um hospital no interior do Rio de Janeiro, com problemas grave nos rins. A informação é do site Extra.

MC Naldinho passava por hemodiálise e contava com a ajuda financeira de amigos. O cantor deixa dez filhos. A notícia da morte foi confirmada pelo empresário Bob Rum, no Facebook, e também por familiares.

Karolyne Souza, que é uma das filhas do artista, usou uma rede social para homenagear o pai. "Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que passou do meu lado, estará pra sempre marcado. Tudo que vem tem que ir, é a lei da vida, não é feita por mim. Descansa em paz, agora o senhor está em lugar melhor e mais feliz, sem dor e sofrimento. Está nos braços do Papai. Te amo pra sempre", escreveu ela.

