'Comida de Rua Manaus' acontece nos dias 29 e 30 de setembro

O evento traz uma programação extensa | Foto: Divulgação

Manaus - O primeiro 'Comida de Rua Manaus' contará com shows de humor, teatro, música, bazar e feira gastronômica nos dias 29 e 30 de setembro, das 17h à meia-noite, no estacionamento da autoescola Nely, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

O evento, promovido pela Tenda Eventos, com apoio da Prefeitura, traz uma programação extensa durante os dois dias em que acontece.

Programação



A programação inclui apresentação dos humoristas Sandro Fulerage, Seu Guga, Boxe e para a criançada a palhaça Cafuxa. Estão confirmados os shows dos cantores Luccas Moura, Jardel Rosimarie (ex-Warilou) e Vem K Sambar.

De acordo com Erick Belém, diretor da Tenda Eventos, o "Comida De Rua" é a oportunidade de reunir toda a família em um evento com atrações diversificadas com entrada gratuita.

"O Comida de Rua Manaus chega para ser, além de um evento gastronômico e de negócios, uma oportunidade de reunir as famílias em um mix de atrações para todas as idades. Ocorrerá em local amplo, com segurança e toda infraestrutura de um grande evento. A entrada será gratuita, mas teremos o estacionamento pago para maior conforto e proteção", explicou Belém.

Solidariedade

Haverá na feira a "Barraca da Solidariedade", que será dedicada a angariar fundos para custear a permanência da dona de casa Marina Souza Ferreira, de 60 anos, em Brasília, que está na capital federativa para tratar a doença mieloma mútiplo, um tipo de câncer que causa dores ósseas semelhantes à osteoporose.

Estrutura

A praça de alimentação será coberta e contará com climatizadores. Além do show de Cafuxa, as crianças contarão com brinquedos infláveis no espaço kids. As comidas serão comercializadas a partir de R$ 5.

Serviço

O quê: Comida de Rua;

Quando: Dias 29 e 30 de setembro;

Horário: Das 17h à meia-noite;

Local: Estacionamento da auto Escola Nely, ao lado do supermercado Atacadão, na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus;

Entrada: Gratuita.

Leia mais

'Fresh Platter' é deliciosa opção para paladares sofisticados

Simaria se afastará dos palcos novamente por causa de sua doença