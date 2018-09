Internautas resgatam tweets polêmicos de Rita Lee sobre Bolsonaro

Posts contra e a favor do polêmico presidenciável Jair Bolsonaro – que já envolveu várias celebridades -, tem sido constante neste período eleitoral. Mas, um tuíte inusitado acabou entrando no centro da discussão e disparando na lista de assuntos mais comentados no twitter, na manhã desta quarta (19).

Um tuíte antigode Rita Lee envolvendo o candidato à presidência da República foi resgatado pelos internautas. Nele, Lee relata, em tom de chacota, ter tido um “caso” com Bolsonaro, no entanto o romance não teria dado certo porque o presidenciável estaria interessando em outro “colega de classe”.

Ritta Lee no Twitter | Foto: Reprodução/ Twitter

Os tuítes polêmicos não pararam por aí:

| Foto: Reprodução/ Twitter

Ritta e Bolsonaro ainda não se manifestaram até o momento. A cantora não usa a rede social desde novembro de 2013.

