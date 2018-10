Resumão de novelas: veja o que vai rolar na telinhas esta semana

Veja o resumo de "Segundo Sol" e outras novelas | Foto: Divulgação

Sinopses de 15 a 20 de outubro de 2018



MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45, na Globo

SEGUNDA

Matheus repreende Jade e Érico. Mel incentiva Gabriela a namorar Rafael. Brigitte comenta com Getúlio que Marcelo está se insinuando para Leonor. Pérola e Márcio riem de Érico durante a gravação do clipe. Verena relata a noite que teve com Álvaro para Amanda. Vinícius reclama de Marcos para Talíssia. Dandara questiona Marcelo sobre Leonor. Brigitte se emociona com Getúlio. Talíssia decide assumir seu relacionamento com Vinícius nas redes sociais. Jade conversa com Pérola sobre Érico. Gabriela e Rafael são ovacionados no evento em São Paulo.

TERÇA

Jade revela a Pérola por que não quer ficar com Érico. Rafael se atrapalha ao pagar a conta de seu jantar com Gabriela. Érico critica a atitude de Jade. Dandara se impressiona com a aula de Leonor. Gabriela agradece Marcelo por ter ido ao evento em São Paulo. Os alunos se divertem com a aula de Brigitte. Rafael aconselha Vinícius a não se envolver na história de Talíssia e Marcos. Heitor se emociona com Tito e Garoto. Jade e os Tales de Mileto entram no palco do programa. O apresentador constrange Érico e Jade tenta ser profissional. Fabiana invade o palco e ameaça Jade.

QUARTA

Fabiana decide se vingar de Jade, e Matheus se desespera. Verena sofre com o comportamento instável de Álvaro. Fabiana revela que ajudou Jade a fraudar o concurso. Bárbara e Úrsula tentam consolar Verena. Érico defende Jade, que fica admirada com o rapaz. Bárbara e Leandro convidam Úrsula para participar de um projeto com Rafael. Jade e os Tales de Mileto cantam no programa de TV. Matheus encerra o contrato com Jade, que recebe o apoio da banda. Álvaro termina o namoro com Verena. Érico pede Jade em namoro.

QUINTA

Érico e Jade se beijam. Verena questiona Álvaro sobre o fim do namoro. Márcio, Pérola e Michael hostilizam Fabiana. Gabriela estranha o desânimo de Álvaro na aula. Paulo gosta de ser elogiado por Marli. Vinícius ouve um telefonema de Rafael e fica intrigado. Úrsula incentiva Verena a ir atrás de Álvaro. Tito revela a Heitor que Garoto tem uma namorada virtual. Verena se preocupa com Álvaro e pede ajuda. Leandro dá aula de dança para Úrsula. Érico pede que Getúlio arrume a casa para um jantar com Jade. Flora e Alex apoiam Verena.

SEXTA

Flora conforta Verena. Santiago é discriminado durante o jogo de futebol. Dandara não gosta da proximidade entre Marcelo e Leonor. Alex conta para Gabriela sobre o caso de Verena, e ela se preocupa com a aluna. Leonor troca sorrisos com Marcelo. Úrsula e Flora impedem Verena de falar com Álvaro. Garoto revela a Tito por que teme se encontrar com Lia. Érico agradece Brigitte pelo jantar. Gabriela observa Álvaro e se impressiona com o trecho que ele marca em um livro. Pérola faz insinuações para Fabiana durante a aula de Leonor. Gabriela se preocupa com o comportamento de Álvaro.

SÁBADO

Não há exibição.

ESPELHO DA VIDA - 18h20, na Globo

SEGUNDA

Cris afirma a Alain que o Murilo não é o ator que ela imagina para representar Danilo. No Rio, Mauro e Mariane se beijam. Ana encontra Alain e compartilha sua apreensão com Cris. Lenita se enfurece com o descaso de Marcelo. Américo recebe alta do hospital, e Gentil o acolhe em sua pensão. Priscila provoca Alain ao falar de Isabel na frente de Cris, e o cineasta é rude com a menina. Priscila confessa a Margot que não gosta de Alain. Gerson entrega para Cris uma flor que foi deixada para ela por um senhor.

TERÇA

Isabel explica a Lenita seu plano para se aproximar de Alain. Cris se surpreende ao receber fotos de sua visita à casa de Júlia. Mauro e Mariane combinam um falso romance para promover o filme de Alain. Gabi sugere se aproximar de Hugo para provocar ciúmes em Pat. Vicente visita Margot em seu sonho, e ela fica radiante. Cris fala com Margot sobre as fotos misteriosas que recebeu. Cris afirma a Américo que deseja que ele retorne para o Rio de Janeiro. Alain diz que visitará a casa de Julia. O elenco do filme chega ao casarão de Margot.

QUARTA

Edméia percebe que Isabel furtou seu livro de magia e alerta a filha sobre o perigo. Isabel tenta invadir a casa de Julia, mas é ameaçada pelo cão da guardiã. Seduzido, Marcelo promete guiar Isabel ao casarão de Julia. Cris confessa a Margot que teme ir à casa de Julia com Alain. Isabel descobre que Cris mentiu para Alain. A pedido de Cris, Alain tenta ser simpático com Priscila. Alain recebe fotos de Cris entrando sozinha na casa de Julia.

QUINTA

Alain sofre com a mentira de Cris e lembra de seu passado com Isabel. Priscila pede para ver fotos de Felipe e, sem que Margot perceba, guarda um retrato. Alain e Cris discutem. Isabel ameaça Hugo para encontrar Bola em seu lugar. Josi descobre que Isabel foi noiva de Alain. Neusa e Michele se preparam para fazer testes para o filme de Alain. Gabi ajuda Hugo a provocar Pat. Alain visita o túmulo de Felipe, quando é abordado por André.

SEXTA

Alain desconfia de que André seja o senhor que Cris procura. Lenita comenta com Isabel sobre Edméia. Gentil afirma que Isabel é a parceira certa para Alain, e não Cris. Isabel visita Américo. Ao entrar na casa de Julia com Marcelo, Isabel tem uma visão e se desespera. Isabel acredita que Edméia a está impedindo de concretizar seus planos contra Cris e Alain. Sheila viaja e deixa Flor aos cuidados de Gerson. Alain procura Marcelo, que esconde a presença de Isabel. Cris volta à casa de Julia.

SÁBADO

Alain pede que Margot não influencie Cris. Flávio e Ana chegam a Rosa Branca. Marcelo, Alain e Solange elogiam o teste de Pat para o filme. Gerson explica a Flor que precisa de um tempo para contar a Margot sobre sua presença no casarão. Pat é aprovada para atuar no filme e sonha em beijar Mauro César, deixando Hugo chateado. Marcelo confessa a Isabel que se sente traindo Alain. Cris compartilha suas novas descobertas com Margot. Ana e Flávio encontram Américo na pensão de Gentil.

O TEMPO NÃO PARA – 19h30 – na Globo

SEGUNDA

Amadeu mostra a Emílio e Mariacarla a apólice de seguros do Albatroz. Agustina fica desolada ao saber por Dom Sabino que os documentos não foram encontrados. Waleska procura Samuca e o surpreende com um novo beijo. Waleska confessa a Samuca que se sente atraída por ele. Emílio observa o quadro de pintura de Marocas exposto na parede de Amadeu. Emílio e Mariacarla confabulam contra Amadeu. Elmo conta a Samuca que está apaixonado por Damásia. Marocas se prepara para a festa de lançamento da Miudeza. Com a intenção de se aproximar de Dom Sabino, Emílio paga a conta de Eliseu no hospital.

TERÇA

Elmo convida Damásia para ir ao lançamento da Miudeza. Marocas comenta com Miss Celine que viu Waleska beijar Samuca. Marocas e Miss Celine abrigam Cairu. Amadeu fica surpreso quando o perito constata que a apólice apresentada à seguradora é falsa, sem saber que a original está em poder de Emílio e Mariacarla. Samuca questiona o interesse de Marocas por seu relacionamento com Waleska. Dom Sabino revela a Paulina que Emílio pagou a conta do hospital. Marocas fica surpresa ao saber por Paulina que Emílio pagou a conta do hospital. Começa o leilão das joias de Cesária

QUARTA

Elmo não reage bem ao flagrar Samuca com Waleska. Lalá arremata as joias de Cesária no leilão e Amadeu fica arrasado. Mariacarla fica surpresa ao saber que Emílio contratou Lalá. Emílio entrega a Dom Sabino a apólice de seguros do Albatroz. Dom Sabino aceita que Emílio seja seu advogado na intermediação com a seguradora. Emílio explica a Mariacarla seu plano para ameaçar Amadeu. Mariacarla avisa a Monalisa, na presença do médico de fertilização, que Amadeu não pode ter filhos. Samuca fica arrasado ao ouvir Elmo lhe dizer que nunca o teria traído. Betina afirma para Samuca que Elmo e Marocas estão juntos.

QUINTA

Samuca estranha o comportamento de Betina. O médico recomenda que Eliseu pare de trabalhar. Dom Sabino confidencia a Eliseu que está prestes a recuperar uma parte de seu patrimônio. Mariacarla conta a Emílio que Monalisa concordou em fingir a gravidez para Amadeu. Emílio e Mariacarla entregam a Dom Sabino e Marocas o cheque do seguro. Carmen diz a Samuca que ele foi manipulado por Betina, acreditando que Marocas estaria com Elmo. Samuca confessa a Waleska que ainda ama Marocas. Betina vê Waleska e Samuca se beijando. Marocas fica surpresa quando Betina lhe propõe aliança contra Waleska.

SEXTA

Coronela tenta extorquir Dom Sabino. Marocas diz a Paulina que não confia em Waleska. Teófilo esconde o dinheiro que tem desviado do Barão debaixo do colchão. Agustina promete ajudar Coronela, para que Teófilo se case com ela. Carmen se preocupa ao saber que Emílio é procurador de Dom Sabino. Dom Sabino comunica a Marocas que Emílio pediu a mão da filha em casamento. Marocas recusa o pedido de casamento de Emílio. Emílio chantageia Marocas para que ela se case com ele, ameaçando mostrar os documentos que comprovam que Dom Sabino cometeu crimes hediondos durante a Guerra do Paraguai.

SÁBADO

Elza afirma a Emílio que deseja romper o acordo entre os dois. Emílio ameaça Elza, que acaba entregando os documentos assinados por Carmen ao vilão. Marocas pede segredo a Miss Celine sobre os documentos que mostram que Dom Sabino esteve envolvido na guerra do Paraguai. Para proteger o pai, Marocas aceita se casar com Emílio. Dom Sabino fica intrigado com a decisão repentina da filha de se casar com Emílio. Waleska concorda em ficar com Samuca. Agustina afirma a Dom Sabino que descobrirá o motivo da mudança repentina de Marocas. Miss Celine pede ajuda de Elmo para interceder junto a Samuca e impedir que Marocas se case com Emílio.

SEGUNDO SOL - 21h25, na Globo

SEGUNDA

Laureta pede que Robinho confirme se Luzia está escondida no terreiro de Groa. Ionan anuncia que pediu Maura em namoro, e Dodô e Naná protestam. Rosa confessa a Maura que se vendeu a Laureta e Karola, e a policial repreende a irmã. Ícaro e Manu contam a Cacau que Valentim é o filho de Luzia e Beto. Valentim e Karola se divertem em sua viagem. Conduzida por Groa, Luzia faz rituais espirituais. Ícaro revela a Luzia que Valentim é seu filho com Beto. Robinho alerta Laureta sobre a presença de Luzia no terreiro. Laureta denuncia o paradeiro de Luzia para Viana. Ícaro desconfia ao ver Robinho no terreiro. Viana confronta Groa.

TERÇA

Viana invade o terreiro de Groa, mas não encontra Luzia. Ícaro e Manu abrigam Luzia no casarão. Luzia revela a Beto que Valentim é filho dos dois, e o cantor se desespera com os crimes de Karola. Valentim pede para voltar a Salvador. Cacau e Nice testam a reinauguração do restaurante. Roberval descobre que Severo foi amante de Laureta e amigo de Viana. Rosa pede para contar a verdade a Valentim sobre sua origem, e Luzia aceita dar uma nova chance à menina. Ionan investiga Viana e denuncia a Nolasco a participação do delegado no esquema de drogas de Laureta. Viana é preso. Rosa afirma a Valentim que ele é filho de Luzia.

QUARTA

Valentim se desespera com as revelações de Rosa. Beto confronta Karola, que acaba fugindo. Valentim sofre, e Beto o ampara. Karola vaga pelas ruas, desorientada com a possibilidade de perder Valentim. Laureta descobre sobre a prisão de Viana e castiga Ariadna. Robinho resgata Karola e a leva até Laureta. Karola se surpreende com a frieza de Laureta. Beto revela toda a história de Valentim para a família, que incentiva o menino a encontrar Luzia. Valentim defende Karola da família. Beto chega ao casarão para falar com Luzia, que pergunta por Valentim.

QUINTA

Beto explica a Luzia que Valentim está abalado e não quis lhe encontrar. Vicente corteja Nice, e Cacau os incentiva. Luzia afirma a Ícaro e Manu que é grata a Rosa por ter revelado a verdade sobre Valentim. Roberval investiga o passado de Severo com Laureta. Zefa confronta Severo, e Edgar ouve. Karen sugere que Rochelle divulgue sobre sua doença em seu blog. Cacau e Roberval se beijam. Naná questiona a idoneidade de Luzia, e Beto se incomoda. Karola deixa a casa de Laureta. Valentim e Beto procuram por Karola. Luzia diz a Beto que compreende a dor de Valentim. Karola encontra Valentim.

SEXTA

Karola implora o perdão de Valentim, que expulsa a mãe de sua casa. Beto e a família Falcão amparam Valentim. Maura desabafa com Rosa sobre seus sentimentos por Ionan e Selma. Vicente convida Nice para sair, e os dois são interrompidos por Agenor. Roberval confessa sua admiração por Rochelle. Edgar diz a Roberval que aprendeu a dar valor a sua família. A pedido de Laureta, Katiandrea sonda Rosa sobre Ícaro. Karola pede abrigo a Irmã Felipa. Valentim decide ir ao encontro de Luzia.

SÁBADO

Luzia conversa com Valentim, que se emociona nos braços da mãe biológica. Beto pede o apoio de Ícaro e Manu para Valentim. Luzia e Beto fazem um jantar para Valentim, Ícaro e Manu no casarão, e Meire os observa. Ícaro visita Rosa, e os dois acabam se amando. Naná e Dodô questionam Maura sobre sua relação com Ionan. Laureta invade o casarão à procura de Ícaro e desconfia de que Luzia esteja escondida no local. Laureta aborda Meire. Com a ajuda de Irmã Felipa, Laureta resgata Karola do orfanato. Laureta afirma a Karola que descobriu o paradeiro de Luzia. Durante sua fuga com Beto, Luzia avista Remy.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

SEGUNDA

Gael e Benício temem que o Sr. Pendleton conte que eles sequestraram SARA. A escola é dedetizada com João lá dentro. Afonso convida Hugo para o almoço surpresa na casa de Luísa. Kessya avisa Poliana que estão dedetizando a escola e João está lá. Luísa fica irritada com o almoço surpresa. João tenta sair de dentro da escola, mas desmaia. Luísa briga com Poliana por ter organizado o almoço sem ela saber. Poliana sai chorando. Débora conversa sobre Marcelo com Felipa. Nancy encontra Poliana chorando e sugere que ela jogue o jogo do contente.

TERÇA

Verônica grava um vídeo para divulgar o Comitê do Laço Pink e irrita Roger. Marcelo e João vão a casa de Luísa. Marcelo diz a Luísa que pretende levar João para morar em sua casa. Poliana foge e deixa um bilhete para Luísa. Poliana pede para morar com Durval. Joana e Sérgio não querem que Mário vá visitar a 0110 e tentam impedi-lo. Luísa se surpreende ao Poliana dizer que não quer voltar a morar com ela. Mário joga Joy&Toy na 0110. Gleyce descobre que Guilherme é filho de Verônica. Mário descobre que Sérgio e Joana trabalham na 0110. Claudia conta para Joana e Sérgio que Mário descobriu que eles trabalham na 0110. Nadine fala para Roger que suspeita que Sérgio e Joana são casados.

QUARTA

Éric e Hugo querem descobrir quem é o garoto que entregou o saquinho a Felipa. Guilherme comenta com Brenda que que Roger não sabe que ele namora Raquel. Luca Tuber convida Mirela para participar de um vídeo no canal dele. Luísa se sente infeliz porque Poliana foi morar na casa de Durval. Poliana se preocupa com Luísa. Marcelo leva João para falar com Ruth. Débora insiste em chamar atenção de Marcelo e o convida para tirar umas fotos da aula de dança. Mirela leva Gabi para sua casa e a apresenta a dona Branca.Verônica sofre por ter que se separar da sua cachorrinha vida. Poliana ajuda Durval na padaria. Nancy envia um vídeo de Luísa para Poliana.

QUINTA

Jeferson descobre que o Rato cobra taxa de estacionamento de seus pais e resolve tomar providência. Arlete se preocupa com o comportamento de Verônica. Verônica reúne a família para falar sobre vida. Nancy vai a padaria e pede para Poliana voltar pra casa. Raquel não consegue dormir porque Poliana e Lorena estão conversando. Antonio sugere para Luísa pedir para Marcelo ajudá-la a fazer Poliana voltar pra casa. Iuri quer saber porque Sophia não falou que João estava morando na escola. Verônica quer que Gleyce fique sua cachorrinha vida. Sr. Pendleton pede para Poliana voltar a morar com Luísa.

SEXTA

Jeferson falta na aula e é repreendido por Ciro. João e feijão fazem a maior bagunça na casa de Débora. Waldisney chantageia Joana. Débora não deixa Kessya dançar balé. Nadine desconfia que Sérgio e Joana são casados. Mirela e Gabi ajudam dona Branca a fazer o site do Comitê do Laço Pink. Marcelo diz para João que vai procurar seus pais no Ceará. Gabriel conta para sua mãe Claudia que Durval foi visitá-lo. Poliana resolve voltar a morar com Luísa. Guilherme vai à casa de Raquel. Durval chega e vê os dois juntos. Luísa se emociona ao ver Poliana de volta.

SÁBADO

Não há exibição.